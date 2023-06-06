'Не только восстановление, а развитие и расширение': Зеленский рассказал о концепции восстановления Украины после войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о концепции восстановления Украины после российской войны. По его словам, это будет не только восстановление страны, а и ее развитие и расширение.

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Об этом глава государства сообщил во время своего традиционного вечернего обращения 5 июня. Он отметил, что провел сегодня длительное и очень содержательное совещание по поводу трансформации нашей страны и жизни украинцев – сейчас и после победы.

"Объективно существуют фундаментальные безопасные, экономические, энергетические, технологические и просто человеческие вопросы, требующие полных и эффективных ответов. Именно от этих ответов будет зависеть, какой будет Украина и какой будет жизнь украинских детей, когда они станут взрослыми и получат государство от нынешних поколений", – сказал Зеленский.

По его словам, сильное государство, свободное государство, современное государство, приятное для жизни государство.

"Основу для этого закладываем сейчас. Все, кто воюет ради Украины. Все работающие ради Украины. Все, кто помогает", – добавил гарант.

В пример он привел то, что сегодня в формате правительство, Офис, СНБО обсудили энергетическую отрасль и в широком смысле аграрное производство.

"Не только восстановление того, что у Украины было, а развитие и расширение с учетом глобальной роли Украины для продовольственной и энергетической безопасности Европы и мира. Все эти детали представим. Будет основательно. В частности, представим на Лондонской международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится уже в этом месяце", – заявил лидер страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подтвердил приоритетные позиции украинских военных в Бахмуте Донецкой области. На нескольких направлениях наши бойцы действительно переходят из обороны в наступление, о чем было сказано в Минобороны ранее.

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