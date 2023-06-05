'Именно те новости, которых мы ожидаем': Зеленский подтвердил продвижение ВСУ в Бахмуте. Видео

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил приоритетные позиции украинских военных в Бахмуте Донецкой области. На нескольких направлениях наши бойцы действительно переходят из обороны в наступление, о чем было сказано в Минобороны ранее.

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Об этом лидер нации заявил в ходе своего традиционного обращения, которое транслировала пресс-служба его Офиса. Он поблагодарил каждого причастного командира и бойца.

"Наши защитники и защитницы дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем. Бахмутское направление – молодцы, воины!", – лаконично указал Зеленский.

Он добавил, что по всем показателям очевидно, что даже враг осознает усиление позиций Украины и собственное поражение. Дополнительным ударом за сегодня для оккупантов стали блестящие операции 5-й отдельной штурмовой бригады и 57- й мотопехотной бригады.

"Как умело, решительно и результативно защищают наши позиции, уничтожают оккупантов и главное – двигаются вперед", – обозначил украинский гарант.

Наше государство продолжает работу по усилению санкций против России. Москва по-прежнему пытается обойти международные запреты и ограничения, порой ей это удается.

"Готовим шаги, новые шаги по еще большему ограничению российского военного потенциала. Каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием – каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим", – подчеркнул президент Украины.

Также за сегодня в кабинете президента состоялось важное собрание, направленное на обсуждение и разработку планов жизни страны и общества после войны. Объективно существуют фундаментальные безопасные, экономические, энергетические, технологические и просто человеческие вопросы, требующие полных и эффективных ответов.

"Именно от этих ответов будет зависеть, какой будет Украина и какой будет жизнь украинских детей, когда они станут взрослыми и получат государство от нынешних поколений. Сильное государство, свободное государство, современное государство, приятное для жизни государство. Основу для этого закладываем сейчас", – резюмировал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что секретарь СНБО Данилов указал, что если бы не сопротивление Украины агрессору, российские войска уже были бы в Варшаве. Украинцы не хотят у себя дома русофашизма, поэтому не будут повторять ошибки, которые были допущены после вторжения армии Гитлера в Польшу в 1939 году.

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