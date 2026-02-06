'Звонят и просят': Лавров заявил о 'подпольных' контактах с некоторыми лидерами Европы по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил поделиться очередной "эксклюзивной информацией" – мол, некоторые европейские лидеры якобы тайно контактируют с Москвой. По его версии, они звонят и просят не афишировать разговоры, потому что не хотят "потерять лицо".

В общем классический набор фантазий в стиле Лаврова. Об этом сообщают росмедиа.

"Мы имеем контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют", – сказал он в интервью RT.

По его словам, якобы ничего из этих "подпольных" разговоров не отличается от публичных заявлений европейцев – только привычные призывы: "Давайте заканчивать" или "Надо что-то делать".

Лавров добавляет, что ЕС попал в "собственную ловушку" из-за бескомпромиссной позиции: стратегическое поражение России, Украина не может проиграть, Россия не может победить – иначе Европа "потеряет лицо".

"Я не вижу у Европы какой-то позиции. Они попали в собственную ловушку: они заняли бескомпромиссную позицию – "стратегическое поражение России", "Украина не может проиграть", "Россия не может победить", иначе "Европа потеряет лицо", – добавил Лавров.

Конечно, большинство этих "подпольных контактов" выглядит больше как творческие фантазии Лаврова, чем реальные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, Зеленскому "не нужен мир", ведь он якобы означал бы конец его карьеры.

