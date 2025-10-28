'Не существует вооруженных сил, подобных нашим': Трамп заявил, что США выиграют любую войну

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не имеют себе равных и вскоре станут еще мощнее, чем раньше. Хотя страна избегает вооруженных конфликтов, если придется воевать – США выиграет войну с преимуществом, которого никто не видел раньше.

Такие заявления прозвучали от президента США Дональда Трампа во время его выступления перед военнослужащими авианосца военно-морских сил США George Washington. Глава Белого дома убежден, что американские вооруженные силы являются "самыми сильными и мощными в мировой истории".

"Не существует вооруженных сил, подобных нашим, даже близко. Ни у кого нет такого оружия, как у нас", – заявил американский лидер.

В выступлении лидер США пообещал, что в случае вступления в войну американские вооруженные силы "выиграют ее так, как никто и никогда не выигрывал", добавив, что США "разбомбят страны", если придется действовать.

"Конечно, лучше не участвовать в войнах, так намного лучше, но если мы примем участие – мы победим", – отметил Трамп.

Он признал, что такая риторика может считаться неполиткорректной, но подчеркнул, что отныне в вопросах защиты страны Соединенные Штаты "не будут политкорректными".

Отдельно Трамп отметил роль военно-морских сил США, отметив, что никто не осмелится угрожать американскому флоту из-за его технологического и количественного превосходства.

