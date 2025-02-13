Не стоит рассчитывать только на Трампа: разведчик Ярославский назвал основной аргумент для проведения каких-либо переговоров. Видео

Вся страна сейчас живет в ожидании того, что американскому президенту Дональду Трампу удастся устроить переговоры о завершении войны в Украине, и что у нашего государства будут выигрышные позиции. Однако не стоит забывать, что основным аргументом для политиков для проведения каких-либо переговоров являются Силы обороны Украины, продолжающие выполнять задачи на фронте.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский. Он подчеркнул, что не стоит надеяться только на Трампа, потому что в результате что-то может пойти не так, и украинцы останутся в отчаянии.

"Вооруженные силы – это основной аргумент для политиков для проведения каких-либо переговоров. Если ВСУ сейчас дадут слабину, и мы будем что-то терять, переговоры не состоятся. Сильный враг, который постоянно атакует и выполняет свои поставленные стратегические цели, не будет ввести переговоры со слабым. Все ведут переговоры только на уровне. По меньшей мере, в невыгодной позиции, в которой оказывается сам враг, он тогда идет на переговоры. Сейчас мы ему создаем все условия для того, чтобы он был в невыгодных позициях", – сказал военный.

Ярославский убежден, что каждый военнослужащий, сейчас выполняющий свою боевую задачу, дает аргумент политикам для проведения этих переговоров.

"И да, у нас не так много сил. У нас меньше. Но мы даем сейчас им эти аргументы. Пусть политики включаются с самого начала. Военная сила – это крайняя мера. То есть когда политики проигрывают свой фронт, военные включаются. И сейчас мы работаем, пока политики этот фронт не выиграют", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, телефонным звонком к российскому диктатору Дональд Трамп перевернул многолетнюю политику США в отношении войны. Его разговор с Путиным, похоже, сигнализирует о том, что американский лидер "сдает" Украину, пишет Bloomberg.

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