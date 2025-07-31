'Не совсем то, что ожидалось': Гудименко подытожил полгода работы Общественного антикоррупционного совета при МОУ

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины (ОАР МО), ветеран и общественный деятель Юрий Гудименко заявил, что за полгода деятельность Совета показала эффективность. Речь идет о более 20 кейсах, десятках выездов, более 100 запросов в правоохранительные органы, многочисленных показаниях, которые легли или лягут в основу судебных дел.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Гудименко напомнил, что работа нынешнего состава Совета стартовала в условиях турбулентности и конфликтов.

"Так, за полгода ГАР МО обработала более 20 публичных кейсов, осуществила десятки выездов, направила более сотни запросов в правоохранительные органы, собрала немало свидетельств, которые стали или еще станут основой судебных дел", - сказал он.

Он отметил, что независимые эксперты вышли на уровень системной диагностики, в частности в сотрудничестве с профильными агентствами, другими наблюдательными советами, а также с новыми структурами оборонной вертикали.

"Это не совсем то, что ожидалось на старте... но это та реальность, в которой мы живем", - сказал он.

Особое внимание уделили результатам масштабного анализа более 500 тендеров, осуществленного при участии НАКО (Национального антикоррупционного комитета обороны). Он выявил типичные злоупотребления: занижение стоимости, фиктивные поставщики, манипуляции с требованиями к участникам тендеров.

Член ГАР МО Татьяна Николаенко привела пример: компания, которая выиграла тендер, вместо качественных израильских бронежилетов поставила дешевые аналоги, вероятно китайского производства. Некоторые поставщики создают иллюзию производства только на время тендера, что ставит под угрозу не только государственный бюджет, но и жизни военных.

Отдельный блок касался судебных дел, в которых Министерство обороны оспаривало факт гибели военных. Юрий Гудименко назвал эту практику "дикой".

"Юридически Министерство обороны было обязано обжаловать в судах каждое решение первой инстанции, вынесенное не в пользу Министерства. Даже до полномасштабной войны это создавало отдельные проблемы, а во время войны, с огромным количеством погибших и пропавших без вести, происходила абсолютно дикая, как для меня, ситуация: все в суде понимают, что боец погиб. И суд, и адвокаты, и семья, и представители Министерства. Но нормативка обязывает Минобороны подавать апелляцию", - сказал он.

ГАР МО начала горячую линию, которая выполняет две функции: коммуникацию между военными и министерством и контроль над нарушениями. За полгода поступило 23 обращения, на основе которых было сделано 102 официальных запроса, из которых ответы поступили на 45%. Значительная часть — формальные отказы из-за ограничения доступа к информации с грифами.

Однако, по словам секретаря ГАР МО Олега Чернова, даже при отсутствии ответа Совет продолжает работу по каждому кейсу, в том числе через суды.

Проблема переполненных составов была отдельным блоком дискуссии. Как пояснила член ГАР МО Анастасия Шуба, это результат "толерантности к злоупотреблениям на низовом уровне". Устаревшую амуницию не списывают, потому что это позволяет скрывать махинации.

Для борьбы с этим явлением ГАР МО предложила автоматизировать процедуры списания, а также ввести этический кодекс закупщика.

Во время встречи ГАР МО раскритиковала подход, по которому победитель тендера определяется только по цене. Военные закупки по самой низкой цене, без учета качества, члены Совета назвали прямой угрозой жизни бойцов и вредом для государства.

Татьяна Николаенко представила выводы по анализу тендеров в сферах обеспечения, горючего, питания. Речь идет о завышении или занижении ожидаемой стоимости, участие посредников, манипуляции с квалификационными требованиями, искусственное сужение конкуренции.

В то же время, ГАР МО не только фиксирует нарушения, но и предлагает решения. На встрече Совет предложил создать этический кодекс закупщика и нормализовать обратную связь как часть каждого процесса поставки.

В итоге Гудименко от имени Совета четко очертил ожидания от новоназначенного министра обороны. В частности отметил, что антикоррупционеры готовы к сотрудничеству и помощи в рамках своей компетенции. Но при этом ожидают от господина Шмыгаля системного взаимодействия с ГАР МО. Второе требование – кадровая очистка Минобороны согласно результатам независимого функционального аудита, который зафиксировал избыточное количество персонала и дублирование функций.

В целом, участники дискуссии согласились с тем, что полугодовая работа нынешнего состава ГАР МО доказала: независимый совет с мониторинговыми функциями действительно нужен министерству в максимально нейтральном и профессиональном формате.

Что предшествовало:

Министерство обороны Украины фактически погрязло в хаосе из-за годами накопленных проблем, в частности некомпетентности руководителей, которые избегают глубоких реформ, и устаревшего законодательства. Даже самые простые инициативы застревают в бесконечных бюрократических кругах без всякого результата. Такое мнение высказал председатель совета общественного контроля Минобороны и ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко.

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