'Лучшие инициативы вынуждены пробиваться': Гудименко указал на проблемы в Минобороны

Министерство обороны Украины фактически погрязло в хаосе из-за годами накопленных проблем, в частности некомпетентности руководителей, которые избегают глубоких реформ, и устаревшего законодательства. Даже самые простые инициативы застревают в бесконечных бюрократических кругах без всякого результата.

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Такое мнение высказал председатель совета общественного контроля Минобороны и ветеран российско-украинской войны Юрий Гудименко в эксклюзивном интервью проекту шеф-редактора OBOZ.UA Ореста Сохара "Орестократия".

Минобороны стало Министерством хаоса

В ответ на вопрос о том, почему Минобороны стало Министерством хаоса – из-за проблемы людей, законодательства или трусости, Юрий Гудименко сказал, что это "проблема всего вместе", которая "назревала очень-очень-очень много лет".

"На нее не всегда закрывали глаза, но никакой серьезной трансформации, которая могла бы это остановить, не происходила ни разу. Фактически, были там эпизоды улучшений, рецессии, называем это так, когда пациенту становилось немножко лучше. Но после этого пациент снова впадал во все свои проблемы, снова начиналось его ожирение, которое раздулось сейчас существенно больше, чем до 10 тысяч человек, которые подчиняются Минобороны", – пояснил он.

Теперь, после присоединения к Минобороны Минстратега, "это количество еще увеличится, а проблемы не решаются", добавил Гудименко.

"Почему это произошло. Это, конечно, проблемы руководителей. То есть, никто не может сказать, что, условно, Рустем Умеров серьезно пытался это исправить. Нет, не пытался. То есть, у него были там несколько осторожных шагов в эту сторону. После этих осторожных шагов он сделал назад еще десять и пошел заниматься переговорами с американцами, саудитами, другими нашими партнерами", – сказал военный.

Ведь в переговорах гораздо труднее ошибиться – там меньшие ожидания и понимание, какой именно нужен результат. Также нет "такого, по крайней мере, внутреннего сопротивления", как сопротивление работников Минобороны и людей, которые там служат, продолжил он.

Минобороны – государство в государстве

Гудименко добавил, что согласно Постановлению Кабинета министров о положении о Минобороны, где перечислено 119 пунктов задач, "но которых на самом деле гораздо больше", Министерство обороны является государством в государстве, в котором "должно быть все".

Оно занимается всем: от вооружения до медицины и лесхозов, что порождает хаос, безответственность и полную тормозимость изменений.

"То есть она отвечает за все поставки в армию, за вооружение, у нее должны быть дипломаты, которые ведут внешние переговоры. Она ведает лесхозами, сельскохозяйственными предприятиями, строит недвижимость, которую раздает потом военнослужащим, ведает ветеранами, ранеными, погибшими, теми, кто в плену, кто только кадеты, только учится на военного", – пояснил Гудименко.

Также Минобороны отвечает за мобилизацию "в какой-то форме" и за ТЦК, которые "глобально под Сухопутными войсками".

Минобороны также ведает авиацией, космосом – "какой-то частью, которая подчиняется Украине", медициной.

"Оно ведает всем. Это было бы смешно, если бы оно не было на самом деле проблематично. ... То есть там очень-очень много всего, плюс подача на назначение главнокомандующего Вооруженных сил, и на снятие, кстати, командующих родов и сил ВСУ. Это государство в государстве. Но так случилось и исторически, и менеджерски, и по другим причинам, что это государство стало какой-то ямой, в которую сбрасывают некомпетентных и людей, которые не нашли себя в других местах", – объяснил военный.

Лучшие инициативы вынуждены пробиваться годами

Гудименко добавил, что при этом на каждом уровне в Минобороны есть "хорошие люди, классные менеджеры", однако их единственная проблема в том, что их всегда меньшинство.

"И они подчинены и работают с тем серым большинством. Я это называю дипстейтом, но дипстейтом полковников (сопротивление инертной бюрократической системы реформам. – Ред.). Потому что вот тот дипстейт, о котором Трамп часто говорит, это оно и есть. Сигнал не проходит. Сигнал от головы дальше до конечностей не доходит. То есть лучшие инициативы вынуждены там пробиваться, без шуток, годами", – сказал Юрий Гудименко.

Он рассказал, что в январе 2024 года пришел на службу в Минобороны со стремлением добиться помощи для раненых – перечня вещей, "которые позволяют им не валяться голыми, босыми, без всяких вещей, потому что, как правило, с тебя при ранении все срезали".

"Это не должны делать на первых этапах, это не должен делать никто другой. Сейчас это делают волонтеры, родители, жены, мужья, собратья, люди, которые лежат на соседних койках, которым не безразлично, – кто угодно. А должно это делать государство, потому что человек получил ранение, увечье, не по собственной инициативе. То есть он был на войне, защищал государство – государство должно отблагодарить. Хотя бы таким мизером должно показать, что ей не безразлично", – высказался военный.

Тогда он обратился с готовыми наработками Наталье Калмыковой, которая была профильным заместителем министра обороны.

"У меня на тот момент была и записка, для чего это, и список, что там должно быть, и даже был, если не ошибаюсь, черновик постановления Кабмина. То есть, вот бери и делай. Она взяла, ей было действительно интересно, начала работать. И в какой-то момент я понял, что оно падало все ниже и ниже. От замминистра – на руководителей департаментов главных управлений, потом еще ниже в какие-то отделы, и в какой-то момент оно превратилось в бесконечную рабочую группу, бесконечное совещание, которое одно плавно перетекало в другое", – рассказал Гудименко.

Такие рабочие группы плохи тем, что они не имеют ответственности – "люди сели, поговорили, как будто в протоколе кто-то задачу получил, а приходишь на следующее такое совещание, а будто мы с того же места, как Алиса в стране чудес".

"Мы просто бежали, чтобы остановиться на том же самом месте. То есть происходит какой-то процесс, который на самом деле как танцы на месте. Калмыкову потом перебросили на Министерство ветеранов, а это все назначили нового профильного заместителя, и оно все коперсалось – год. Год была битва вокруг трусов. Я не шучу сейчас", – сказал военный.

Что предшествовало

17 июля Верховная Рада 267 голосами поддержала назначение экс-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на должности министра обороны.

Его предшественник Рустем Умеров в свою очередь занял должность секретаря СНБО.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины во главе с Юрием Гудименко заявил, что ждет от Шмыгаля готовности решать проблемы и перестраивать институт.

В совете отметили, что эффективная перестройка министерства – давно назрела, особенно теперь, когда к нему присоединили еще одно министерство.

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