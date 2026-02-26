Трамп хочет, чтобы война закончилась через месяц: в Axios узнали подробности телефонного разговора с Зеленским

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся вечером 25 февраля, якобы был "дружеским и позитивным". Глава Белого дома заявил, что он хотел бы, чтобы российско-украинская война завершилась уже через месяц.

Об этом, ссылаясь на источники, заявило издание Axios. Журналисты утверждают, что их неназванные собеседники – это украинский чиновник и два других человека, осведомленных о содержании переговоров.

О чем говорили Трамп и Зеленский

Президент Украины якобы сказал, что надеется на окончание войны до конца года. Трамп ответил, что хочет, чтобы конфликт прекратился через месяц.

Также изданию известно, что Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов за всю его помощь и указал, что только Трамп может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну.

Политики, помимо прочего, обсуждали вероятную трехстороннюю встречу на уровне лидеров. Трамп сообщил, что поработает над таким саммитом, если на следующей встрече переговорщиков из США, Украины и России стороны достигнут прогресса.

Украинский чиновник заявил Axios, что Трамп якобы подтвердил готовность предоставить Киеву значительные гарантии безопасности в рамках потенциальной сделки.

Что предшествовало

Телефонный разговор длился примерно 30 минут. С американской стороны на связи был не только Трамп, но и его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Зеленский, рассказывая об этой беседе, в очередной раз поблагодарил США. Он сообщил, что обсуждались "вопросы, над которыми завтра (26 февраля. – Ред.) в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече". Также – подготовка к "следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта".

Зеленский тоже упомянул о саммите на уровне лидеров. Он рассчитывает, что дипломатическая работа в швейцарской Женеве "даст возможность перейти" к переговорам в таком формате.

Президент Украины заявил, что Трамп "поддерживает такую последовательность шагов".

"Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", – подытожил Зеленский.

