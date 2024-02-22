'Не скрывает диагноз': в ЕС потроллили Медведева, который в очередной раз размечтался о Киеве и Одессе

Официальный представитель Европейского Союза Питер Стано прокомментировал странные заявления заместителя председателя Совбеза и экс-президента России Дмитрия Медведева относительно "захвата Киева и Одессы". Он отметил, что политик страны-агрессора "не скрывает свой ментальный диагноз" и просто пытается привлечь к себе внимание".

Таким мнением представитель ЕС поделился на брифинге в Брюсселе, сообщает "Укринформ". Он отметил, что обычно ЕС не комментирует странные заявления людей, "находящихся на вторых позициях".

"Хорошо то, что это личность не скрывает свой ментальный диагноз и открыто распространяет эту информацию. Мы можем лишь рекомендовать обратиться за консультацией по ментальному здоровью", – иронично отметил Стано.

"Но я не уверен, что российское государство, потратившее миллиарды на эту преступную войну против Украины, способно достаточно инвестировать в социальную защиту и в здравоохранение для собственного народа", – добавил спикер.

Он также напомнил, что ранее министры иностранных дел стран ЕС провели встречу в Брюсселе, на которой подтвердили готовность в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Напомним, Медведев заговорил об угрозе применения ядерного оружия и размечтался об украинском городе Одессе. Он сказал, что в России заждались "возвращения Одессы", и отметил об исторической принадлежности города к стране-агрессору.

Кроме того, заместитель председателя российского Совбеза заговорил и о захвате украинской столицы. По его словам, российские войска могут в будущем оккупировать Киев.

В своем больном воображении Медведев считает Киев "русским огородом", несущим угрозу существованию России. Более того, он рассказал пропагандистам, что украинскую столицу якобы руководит "международная бригада во главе с США".

Как сообщал OBOZ.UA, Медведев призвал издеваться над украинцами на временно оккупированных территориях. Он заявил, что тех граждан, которые приняли паспорта РФ, нужно отправлять в лагеря в Сибирь.

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