'Не решает проблему': нардеп Княжицкий объяснил, что не так с законопроектом о медицинском каннабисе

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий выступил против легализации медицинского каннабиса. По его словам, законопроект написан ужасно, поэтому он не решает данную проблему. Княжицкий назвал документ смесью коррупционных рисков.

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Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что проголосовал за проект закона об обращении медицинского каннабиса в первом чтении и действительно считает, что онкобольные и другие больные должны иметь доступ к лекарствам на основе этого вещества. Однако нардеп уверен, что в Украине такое лекарство можно производить исключительно под жестким контролем государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поданный Кабмином проект написан ужасно и не решает проблему. Поэтому, если поправки депутатов нашей фракции о реальной помощи больным и контроле за выращиванием растений с содержанием наркотических веществ не будут учтены, за закон в целом в таком виде голосовать не буду", – заявил нардеп.

Княжицкий назвал причины своего решения и объяснил свое выступление с трибуны Верховной Рады.

"Прежде всего отмечу, что если человеку нужно какое-то лекарство, то государство обязано сделать все от него зависимое, чтобы человек мог это лекарство получить. Особенно когда мы говорим о военных, которые за это государство положили свое здоровье и требуют этого лекарства. Но если рассматривать не саму идею "легализации", а конкретный законопроект, то можем констатировать, что он сейчас выглядит как смесь коррупционных рисков и иллюстраций безответственности действующей власти", – заявил Княжицкий.

Как утверждает народный избранник, политикам и чиновникам известно, что для легализации медицинского применения каннабиса не нужно принимать какой-либо закон.

"Надо чтобы правительство просто перенесло его из таблицы I своего постановления, в таблицу II, то есть изменило статус с запрещенных на ограниченно разрешенные. Три года назад под давлением парламента и общества, Кабмин все-таки сделал это. Но сделал максимально коррупционным способом. И вместо легализации медицинского каннабиса он легализовал только два конкретных препарата конкретных производителей. Один стоит $640, другой $2055", – заявил депутат.

Княжицкий добавил, что уже в этом году в рамках легализации в Кабмин подали законопроект. Однако, по его словам, документ цементирует каннабис в запрещенных веществах таблицы I, и запрещает его медицинское использование. Исключением, утверждает народный избранник, есть два разрешенных препарата за 2000 долларов.

Также депутат заявил, что данный законопроект одновременно предусматривает возможность выращивания без нормального контроля со стороны государства.

"Что такое нормальный государственный контроль мы видим на примере рынка табака и спирта. Там он эффективен и развивается. Здесь его вообще нет. То есть на одну коррупционную схему с "контролируемой" и коррупционной легализацией мы накладываем еще одну с бесконтрольным выращиванием. И при этом исключаем любую надежду на изменение ситуации, закрепляя каннабис законом в правительственном перечне запрещенных веществ", – сказал Княжицкий.

В завершение он добавил, что легализация медицинского каннабиса в той форме, в которой она есть сейчас, это не что иное, как дискредитация самой идеи возможности выпуска лекарств.

"Поэтому я могу согласиться с идеей законопроекта и голосовать "за" в первом чтении, но категорически против этой редакции законопроекта. Готовлю поправки", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде призвал депутатов поддержать этот законопроект и легализовать в Украине медицинский каннабис.

А Верховная Рада в четверг, 13 июля, поддержала документ в первом чтении. За него проголосовали 268 народных избранников.

Ранее OBOZREVATEL разобрался в преимуществах и опасностях декриминализации марихуаны, поскольку сторонники легализации медицинского каннабиса напоминают о двух миллионах больных, требующих эффективного обезболивания. А противники заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов. К слову, еще год назад марихуана могла облегчить течение заболевания в Украине около 2 миллионов человек.