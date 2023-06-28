Зеленский призвал депутатов легализовать в Украине медицинский каннабис

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады легализовать в Украине медицинский каннабис, используемый для изготовления обезболивающих препаратов. Глава государства убежден, что это необходимо сделать, чтобы дать возможность гражданам нашего государства не страдать от боли и травм, вызванных войной.

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С таким призывом Зеленский выступил во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины, пишет "Общественное". Президент также подчеркнул, что государство должно сконцентрировать усилия на строительстве реабилитационных центров и внедрении передовых достижений в области ментального и физического исцеления.

Выступая с трибуны Верховной Рады во время торжественного заседания по случаю Дня Конституции 28 июня, Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", — подчеркнул он.

Глава государства убежден, что это решение позволит облегчить страдания от боли, стресса и вызванных войной травм тем гражданам, которые пострадали от российской агрессии.

Президент также заявил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации.

"Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров... Все лучшие мировые практики, наиболее эффективные политики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Тема легализации медицинского каннабиса (или марихуаны) в Украине стала крайне резонансной. Противники легализации этого психоактивного средства, добываемого из растений конопли, ошибочно полагают, что речь идет чуть ли не о легализации наркотиков.

На самом же деле специалисты различают два основных активных вещества каннабиса: каннабидиол (КБД) и тетрагидроканабинол (ТГК). Их соотношение определяет свойства разных видов марихуаны.

"ТГК стимулирует нервную деятельность и может вызвать психоактивные побочные эффекты или так называемое ощущение кайфа. КБД же наоборот обладает успокаивающими свойствами. Именно каннабис с высоким содержанием КБД и низким содержанием ТГК используют в медицинских целях: он не вызывает "странных ощущений" и привыкания, а вместо этого расслабляет мышцы, облегчает боль и помогает уснуть", – пишет "Общественное".

Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.

Еще в 2021 году согласно постановлению Кабинета министров Украины из перечня запрещенных к обращению в нашем государстве исключили несколько веществ на основе каннабиса. Лекарства из них применяют для облегчения побочных реакций после химиотерапии. Впрочем, решение оказалось половинчатым: оно облегчило жизнь небольшому количеству людей, потому что часто такие препараты нуждаются в комбинировании с другими веществами, которые до сих пор считаются запрещенными.

Напомним, 10 июня 2022 года по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в парламент был внесен законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Предыдущая попытка рассмотрения законопроекта, который предоставлял больным доступ к медицинскому каннабису в Украине и регулировал его обращение, была осуществлена летом 2021-го. Тогда депутаты провалили голосование: за законопроект проголосовали только 184 народных избранника. В итоге его не вернули на повторное первое чтение и отправили на доработку.

Ранее OBOZREVATEL разобрался в преимуществах и опасностях декриминализации марихуаны, поскольку сторонники легализации медицинского каннабиса напоминают о двух миллионах больных, требующих эффективного обезболивания. Противники же заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов. Однако еще год назад марихуана могла облегчить течение заболевания в Украине для около 2 миллионов человек.