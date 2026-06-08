'Не просто заморозить ситуацию': Зеленский озвучил сценарий быстрого прекращения войны

Самым быстрым путем к завершению войны может стать остановка боевых действий на нынешней линии фронта с последующим переходом к дипломатическим переговорам. При этом речь идет не о "замороженном конфликте", а о контролируемом процессе с международным участием.

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Ключевым является не допустить возобновления войны после паузы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

Украина не соглашается на сценарий, который означал бы потерю территорий или "вознаграждение" агрессору. В то же время остановка боевых действий на текущих позициях может дать шанс для сохранения жизней и возвращения военных домой.

На самом деле любое прекращение огня должно сопровождаться международным мониторингом и участием партнеров, в частности США и стран ЕС. Без таких гарантий Россия может использовать паузу для подготовки новой эскалации.

Отдельно Зеленский акцентировал на необходимости усиления оборонной поддержки Украины, в частности систем ПВО и дальнобойных средств, а также на развитии собственного оборонного производства. По его словам, давление на Россию через санкции и военную помощь Украине остается ключевым фактором для достижения реального мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к лидерам Украины и Польши с призывом к прямому диалогу. Он подчеркнул, что эскалация напряжения между Киевом и Варшавой может сыграть в пользу России.

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