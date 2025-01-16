"Не просто партнер": в ISW объяснили, чем усилия России де-факто аннексировать Беларусь угрожают Украине и Западу

Страна-террорист Россия находится в завершающей стадии многолетних стратегических усилий по фактическому присоединению Беларуси. Фактическая аннексия страны, граничащей с рядом европейских стран, увеличит военные и экономические возможности РФ для достижения своих реваншистских геополитических целей против США и НАТО.

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Такие действия Кремля требуют от НАТО переоценки последствий растущего контроля России над Беларусью. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

После фактического присоединения Беларуси через структуру так называемого "Союзного государства", Россия может использовать против Соединенных Штатов, НАТО и Украины дополнительные ресурсы и возможности.

Аналитики отмечают, что Кремль превращает Беларусь в стратегический инструмент, способствующий способности России проецировать силу в глобальном масштабе. При этом РФ будет использовать свои недавние достижения в Беларуси, чтобы компенсировать издержки затяжной войны против Украины, ускорить восстановление России после войны в Украине и подготовиться к будущим войнам быстрее, чем Россия могла бы сделать это сама. В ISW подчеркнули, что политики должны начать планировать будущее, в котором Беларусь будет не только аннексированной страной, но и фактически продолжением РФ.

Кремль стремится де-факто аннексировать Беларусь, формализовав "Союзное государство" как федеративное правительство с доминированием России, которое предоставляет Москве доминирующую власть над большинством, если не всеми аспектами управления Беларусью. Это включает в себя установление полного оперативного и административного контроля над вооруженными силами Беларуси в мирное время и постоянное российское военное базирование в Беларуси.

Также РФ пытается навязать Беларуси политический союз с федеративным правительством с доминированием Кремля с общим набором федеральных законов и институтов для белорусов и россиян, которые будут управляться как единое государство. Кроме того, Кремль планирует полностью интегрировать экономику с общими рынками, свободными потоками рабочей силы, едиными законами и валютным союзом. При этом Кремль, весьма вероятно, планирует использовать население Беларуси численностью почти 10 млн человек, геостратегическую территорию Беларуси на восточном фланге НАТО и экономические ресурсы Беларуси на службе российской государственной власти.

Напомним, военные учения, которые Беларусь будет проводить до конца января, не несут угрозы для Украины. В предыдущие разы такие мероприятия осуществлялись вместе с российскими подразделениями, по состоянию на сегодняшний день большого количества данных группировок на территории нет.

Как сообщал OBOZ.UA, на подкасте Лекса Фридмана Зеленский рассказал, что Лукашенко после того, как Россия напала на Украину, просил прощения у украинского президента за пуски российских ракет с территории РБ. Лукашенко уверял, что не контролирует ситуацию.

После этого Лукашенко сделал циничное заявление по ситуации в Украине, сравнивая беларускую диктатуру с украинской демократией. Во время Рождества он заявил, что "лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине".