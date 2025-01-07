'Лучше иметь такую диктатуру, как в Беларуси, чем такую демократию, как в Украине': Лукашенко сделал циничное заявление и нашел 'виновных' в войне

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление по ситуации в Украине, сравнивая беларускую диктатуру с украинской демократией. Во время Рождества он заявил, что "лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине".

Видео дня

Лукашенко попытался убедить, что такая система власти позволяет Беларуси избегать глубоких кризисов и обеспечивает стабильность. Об этом сообщают беларуские СМИ.

Лукашенко отметил, что, несмотря на внешние вызовы, страна смогла "сохранить мир и не допустить серьезных потрясений". Он критиковал президента Украины Владимира Зеленского за его политику, которая, по мнению президента РБ, способствует эскалации конфликта и может привести к втягиванию Беларуси в войну.

"Если нас вовлечь в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам нужно выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще что-то. Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам нужно это выдержать. Ни в коем случае нельзя шарахаться", – сказал он.

Отдельно Лукашенко затронул тему "несправедливости", которую он считает одной из основных причин войны. Считая, что несправедливость в обществе является катализатором социальных беспорядков и конфликтов, Лукашенко заявил, что Украина начала свой кризис не с Майдана, а именно из-за угнетающей народ олигархической системы, которая привела к распаду страны.

"Если такой справедливости нет, мы придем к войне. В Украине начиналось не с площади, все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан – олигархат, подавивший Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне. Тот же Зеленский – он же не бедный человек. Так что у кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко давят. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах. И там все президенты были такими. Поэтому все начинается с несправедливости", – сказал он.

Напомним, на подкасте Лекса Фридмана Зеленский рассказал, что Лукашенко после того, как Россия напала на Украину, просил прощения у украинского президента за пуски российских ракет с территории РБ. Лукашенко уверял, что не контролирует ситуацию.

В Беларуси отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу разговора об извинениях диктатора Александра Лукашенко в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Пресс-секретарь беларуского лидера Наталья Эйсмонт цинично подчеркнула, что разговор состоялся благодаря сыну Лукашенко, но никаких слов прощения не было, потому что якобы не за что.