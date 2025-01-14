В ГПСУ объяснили, представляют ли угрозу для Украины военные учения в Беларуси

Военные учения, которые Беларусь будет проводить до конца января, не несут угрозы для Украины. В предыдущие разы такие мероприятия осуществлялись вместе с российскими подразделениями, по состоянию на сегодняшний день большого количества данных группировок на территории нет.

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Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в "Media Center Ukraine". Он отметил, что Беларусь продолжает нагнетать ситуацию и тем самым подыгрывает стране-террористке России.

"Эти учения, которые были анонсированы, которые должны продолжаться до конца января, не представляют угрозы для нас. Потому что Беларусь, кроме того, что проводит постоянно на своей территории разного рода учения, а мы помним также и предыдущие годы, когда такие учения происходили и с подразделениями армии России, добавлю, что на данный момент российских войск, ударной группировки в достаточном количестве на территории Беларуси нет, потому что страна-террористка постепенно выводила их на свою территорию, а в рамках ротации новые не завела", – рассказал Демченко.

Он добавил, что беларуские учения не будут проходить слишком близко к украинской границе.

"Присутствие российских войск мы там не отмечаем, и это обучение с подразделениями территориальной обороны, резервистов планировали приобщить. Но фактически их в непосредственной близости к нашей границе нет", – заявил представитель ГПСУ.

По его словам, вряд ли даже будет привлекаться определенная военная техника для этих учений. В свою очередь, Беларусь демонстрирует усиление собственной обороноспособности, поскольку, по их риторике, "опасность несет для них именно Украина".

Напомним, беларуское командование снова перебросило подразделения вооруженных сил республики на границу с Украиной. Еще в сентябре-октябре 2024 года они оттуда были выведены. Известно, что 11-я ОМБр уже находится в Столинском и Лельчицком районах, 120-я ОМБр – на окраине аэродромов "Зябровка" и "Боков", а место дислокации 147-й ЗРБ пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января стало известно, что Сухопутные войска ВС РБ (вероятно, во второй половине декабря) нарастили свое присутствие в украинском пограничье. Военных перебросили в Столинский район Брестской области и Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Гомельской области.

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