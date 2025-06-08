'Не пострадал ни один гражданский': Зеленский рассказал детали спецоперации 'Паутина'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали уникальной специальной операции "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины на российской территории. Подготовка к ней длилась 1 год 6 месяцев и 9 дней и прошла она, по его словам, безупречно.

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Об этом глава государства сказал в интервью ABC News. По его словам, это была сложная операция, которая была направлена на то, чтобы предотвратить массированные ракетные удары РФ по Украине.

"Сложная операция. Я думаю, очень важная с точки зрения того, что мы понимали с самого начала войны, особенно, когда иранцы начали включаться и помогать "Шахедам" русским бомбить нас дронами, тогда это были еще десятки, а потом это перешло на сотни, но благодаря Ирану это перешло на сотни, потому что они дали лицензии на строительство других фабрик, соответствующих заводов на территории России. И именно тогда было понятно, что бороться с массированными ударами очень сложно", - сказал президент.

Зеленский добавил, что с россиянами невозможно бороться словами, потому что "русские не хотят", особенно, когда "чувствуют вкус крови". Также у оккупантов есть "жажда смерти". Поэтому с этим, по мнению президента, бороться можно только силой, демонстрируя, если они будут делать какие-то шаги, которые Украина сможет остановить, тогда они "готовы к чему-то, наверное".

"Тогда было понятно и поставлена задача мной: мы должны сделать все, чтобы русские чувствовали, что их удары, нанесенные удары их самолетами, стратегической авиацией и т.д., мы должны остановить", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что все это время руководство государства работало на дипломатическом уровне, но Россия продолжала наносить много ударов, проводила тысячи операций против гражданского населения. По его словам, это была "застенок - просто стрелять по гражданскому населению". Зеленский отметил, что своими целями оккупанты выбирали объекты, где находились мирные жители, например театры, музеи, церкви, хранилища, водоканалы и тому подобное.

Зеленский отметил, когда стало понятно, откуда наносятся удары и каким образом, руководство решило провести несколько операций. Операция "Паутина" является только одной из спецопераций против врага, поскольку первой была в Черном море, где уничтожили десятки кораблей российского флота с помощью украинского дальнобойного оружия и наших дронов.

"И второй вопрос был о стратегической авиации. Вот этот вопрос, которым занималась Служба безопасности Украины. Почему именно Служба безопасности Украины? Потому что это секретная операция. Вооруженные силы молодцы, героические воины, ежедневно работают и часто, когда армия что-то делает, благодаря разведкам, твои планы могут знать. Служба безопасности работает над такими операциями, очень исключительными. Я бы так сказал: когда никто не может знать, когда никто не вовлечен в эту информацию. [...] Эта операция, о которой упомянули, это действительно очень сильная операция. Посмотрите, что было самое главное в этой операции: дети, или люди обычные, пожарные, гражданское население, - никто не пострадал, несмотря на то, что Россия пришла к нам с войной и она наш враг - никто не пострадал", - пояснил он.

Глава государства добавил, что на детские площадки никакие ракеты не падали, а дроны не убили ни одного гражданского человека. "Не было ни смертей, ничего, но разрушено 34% стратегической авиации, и именно на тех аэродромах, с которых они поднимали и били по нам", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия продолжает кое-что использовать с этих аэродромов, чтобы показать своему населению, что у Украины не очень получилось. Следовательно, по приблизительным оценкам, был уничтожен 41 реактивный самолет, возможно 42. При этом цена такой операции для РФ составляет более 7 млрд долларов, зато Украина использовала дешевые беспилотники.

Во время операции "Паутина" Зеленский был на постоянной связи с председателем СБУ Василием Малюком и со всеми ребятами, которые принимали участие в миссии, в частности это молодые образованные люди и профессионалы своего дела. Они были награждены высшими государственными наградами, но их имена в целях безопасности не распространяют.

Также президенту всегда важно, насколько "чисто и удачно" проходят операции, в частности без жертв среди гражданского населения. Зеленский был одним из первых, кто увидел кадры уничтожения самолетов на российских аэродромах.

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