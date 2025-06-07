'Дали Путину повод разбомбить их к чертям': Трамп цинично обвинил Украину в массированном ударе РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал циничное заявление относительно последнего массированного российского удара по Украине, в результате которого в нескольких регионах есть погибшие и десятки раненых гражданских. Он фактически переложил ответственность за очередной акт российского террора на его жертву, Украину.

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По версии Трампа, уничтожив десятки российских стратегических бомбардировщиков, с помощью которых Россия более трех лет наносила удары по Украине, наше государство "дало Путину повод разбомбить их к чертям". Такое заявление президент США сделал во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос об операции "Паутина", Трамп заявил, что ему это "не понравилось" – и тут же оправдал российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, заявив, что убийства гражданских в Украине – это "ответ" на атаку на стратегическую авиацию РФ, осуществленную силами СБУ в рамках спецоперации "Паутина" 1 июня.

"Они (Украина. – Ред.) дали Путину повод зайти и разбомбить их к чертям прошлой ночью. Это мне не понравилось. Когда я увидел спецоперацию "Паутина", то подумал: "Вот оно, теперь будет ответный удар", - заявил Трамп, уже привычно уравняв жертву и агрессора и переложив вину за российский террор на Украину.

Также Трамп заявил, что введет санкции против России только в том случае, если сочтет это необходимым.

"Если я решу, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", – заявил он, нисколько не смущаясь тем, что только что комментировал очередной кровавый удар российских войск по мирным украинцам.

По словам президента США, несмотря на поддержку сенаторами законопроекта о новых санкциях против РФ, окончательное решение будет принимать только он.

"У них есть законопроект, это будет зависеть от меня, это мой выбор... Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект", – выдал Трамп.

Напомним, ранее, во время встречи в Овальном кабинете с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп сравнил войну Путина против Украины с дракой детей. Говоря о самой большой и кровавой войне в Европе после Второй мировой, унесшей жизни сотен тысяч людей и стершей с лица земли целые украинские города, американский президент заявил, что Украине и России надо дать "еще немного подраться", прежде чем их "разнять". Также он никак не может понять, почему между Украиной и Россией так "много ненависти".

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