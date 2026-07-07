"Настроение боевое": Зеленский рассказал о подготовке к встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится в "боевом" настроении накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО в Анкаре. В то же время западные СМИ отмечают, что в этом году украинский лидер приехал на саммит гораздо более уверенным благодаря успехам Сил обороны и усилению поддержки со стороны европейских союзников.

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Об этом пишет Bloomberg. Об этом также заявил сам Владимир Зеленский журналистам в Анкаре.

Зеленский: перед встречей с Трампом настроение должно быть боевым

Накануне переговоров с президентом США журналисты спросили Зеленского, в каком настроении он готовится к встрече.

Глава государства ответил, что настроен решительно.

"Нормальный, рабочий, боевой. Перед президентом Трампом всегда должен быть боевой", — сказал Зеленский.

По словам президента, подготовка к переговорам продолжается, а сама встреча является важной и сложной с организационной точки зрения.

Он также отметил, что Украина работает над организацией международной антибаллистической коалиции. По его словам, уже есть конкретные результаты сотрудничества в этом направлении.

Ожидается, что встреча президентов Украины и США состоится в среду, 8 июля, в рамках саммита НАТО в Анкаре. Известно, что накануне, 4 июля, Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор.

Bloomberg: в этом году Зеленский гораздо увереннее

Как отмечает издание, в этом году атмосфера вокруг участия украинского президента в саммите НАТО существенно отличается от прошлогодней.

По словам собеседника агентства, который недавно общался с Зеленским, украинский президент находится в хорошем настроении перед переговорами с Дональдом Трампом и другими лидерами Альянса.

Агентство отмечает, что для этого есть несколько причин.

Удары по тылу России изменили ситуацию

Одним из факторов, укрепивших позиции Украины, Bloomberg называет серию успешных ударов украинских сил по российской военной логистике и объектам в оккупированном Крыму.

Отдельно агентство обращает внимание на атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые в последние месяцы вызвали серьезные проблемы с обеспечением топливом в самой России.

Дефицит бензина привел к введению нормирования топлива в отдельных регионах страны, многочасовым очередям на автозаправочных станциях и появлению черного рынка топлива.

Европейские средства уже начали поступать в Украину

Еще одним фактором агентство называет начало поступления многомиллиардной финансовой помощи от Европейского Союза.

По мнению издания, это позволило снизить финансовое давление на Украину, которое могло негативно повлиять как на оборонную сферу, так и на экономику страны.

В НАТО отметили успехи украинской армии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также положительно оценил последние результаты украинских военных.

По его словам, в последние месяцы Украина демонстрирует значительный прогресс.

"За последние несколько месяцев Украина достигает гораздо лучших результатов. Вы наносите удары глубоко вглубь России по энергетической инфраструктуре и ключевым объектам оборонной промышленности. А на линии фронта вам удается не допустить крупных прорывов российских войск", – заявил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции – Анкару, где принимает участие в саммите НАТО. С президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом он встретится завтра, 8 июля, в 14:30, после заседания Совета НАТО. Ожидается, что Зеленский проведет с ним встречу тет-а-тет, на которой лидеры поднимут вопрос о дипломатических усилиях для скорейшего прекращения российско-украинской войны.

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