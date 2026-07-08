Украинцам в Германии изменили правила соцвыплат: за что теперь могут лишить помощи

Для украинцев, получающих социальную помощь в Германии, изменились правила ее назначения. С 1 июля систему Bürgergeld официально заменили на базовый доход (Grundsicherung), а вместе с этим ужесточили требования к получателям. Теперь за неявку в центр занятости, отказ от предложенной работы или нарушение других условий выплаты могут сократить или даже полностью прекратить.

Видео дня

Украинцы, имеющие право на получение социальной помощи в Германии, также подпадают под действие новых правил. В то же время сама реформа не означает автоматического прекращения выплат для всех украинских беженцев, пишет DW.

Главное изменение заключается в том, что для трудоспособных получателей помощи ужесточаются требования в отношении поиска работы, соблюдения правил центра занятости (Jobcenter) и проверки имущественного положения. Именно от выполнения этих условий будет зависеть дальнейшее право на получение социальной поддержки.

Так, новые правила предусматривают, что центры занятости будут уделять больше внимания как можно более быстрому трудоустройству получателей помощи. Если раньше акцент часто делался на обучении или повышении квалификации, то теперь первоочередной задачей станет поиск работы. Кроме того, ужесточается проверка имущественного положения получателей социальной помощи. В частности, будут более тщательно оцениваться имеющиеся сбережения и расходы на жилье.

За что могут сократить или отменить выплаты

Одним из главных изменений стало ужесточение санкций. Сократить социальные выплаты или полностью их прекратить могут, если человек без уважительной причины:

не явится на встречу в Jobcenter;

не подает заявки на вакансии;

отказывается от предложенной работы,

Поэтому безработные должны соглашаться на вакансии, даже если они не полностью соответствуют их прежней профессии или квалификации. Единственное условие – человек должен быть физически и психологически способен выполнять такую работу.

С 1 июля были ужесточены и льготные условия в отношении имущества. Теперь сбережения до 40 тыс. евро больше не пользуются годовым "защитным" периодом. Если у человека есть такие средства, их могут учитывать уже в первый год получения социальной помощи.

Кроме того, ограничивается компенсация расходов на жилье. Jobcenter будет тщательнее проверять, соответствует ли стоимость аренды установленным нормативам.

Сколько людей получат новую помощь

По оценкам немецких медиа, после реформы систему Grundsicherung будут получать около 5,5 млн человек. При этом:

менее трети получателей доступны для рынка труда;

около 1,2 млн безработных не имеют подтвержденной профессиональной квалификации;

безработных не имеют подтвержденной профессиональной квалификации; примерно 16 тыс. человек неоднократно отказывались от предложенной работы или не выполняли требования центров занятости.

Еще около 2 млн получателей помощи не могут работать из-за ухода за детьми или родственниками, а также по другим обстоятельствам. Среди получателей помощи также около 1,8 млн детей и молодежи.

Как сообщал OBOZ.UA, Ирландия уже начала готовиться к завершению действия европейской программы временной защиты для украинцев. Правительство уже анонсировало изменения в государственной поддержке, в частности сокращение выплат по программе размещения украинцев и постепенное сворачивание системы государственного жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!