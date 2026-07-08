Польский жабагадюкинг

Видео дня

Очередное обострение и обмен обвинениями между правительством Туска и канцелярией президента Навроцкого. И как вы думаете: "При чем здесь Украина?" Правильно: без "украинского следа" и "украинского вопроса" в Польше в последнее время не проходит практически ни один важный внутриполитический вопрос.

На этот раз предметом конфликта стало решение польского министра обороны Косиняка-Камиша обнародовать засекреченные данные о поставках вооружения для Украины, которое подверглось критике со стороны канцелярии польского президента из-за несвоевременности такого решения. Но этот спор получил продолжение, когда министерство опровергло заявление президентской канцелярии о том, что та якобы не знала о поставках Украине ракет для системы ПВО Patriot, поскольку оно принималось на заседании польского СНБО и обсуждалось Навроцким с главой НАТО Рютте.

А всё началось с того, что 5 июля сопредседатель украинофобной партии "Конфедерация" Босак обвинил польское правительство в тайной и неконтролируемой передаче Украине ракет для системы Patriot, а уже 6 июля Косиняк-Камыш сообщил, что после консультации с Туском министерство обороны приняло решение обнародовать до сих пор засекреченные данные о военных поставках. Однако 7 июля канцелярия Навроцкого сообщила, что президент якобы не был проинформирован об этом решении правительства.

Почему именно сейчас? Возможно, российско-украинская война уже закончилась? Просто проблема не в войне Украины против России за независимость, а в войне правительства Туска с президентом Навроцким за голоса польских избирателей, которая продолжается с осени 2025 года. А Украина уже давно просто остаётся заложником этого польского "жабагакинг".

Так бывает, когда дураки соревнуются между собой за голоса дураков.

Аналогичная ситуация была недавно, когда Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Сначала сопредседатель "Конфедерации", с которой у Навроцкого заключена так называемая Торунская декларация о сотрудничестве, Менцен предложил лишить президента Украины награды из-за присвоения подразделению ССО группировки "Север" наименование "Героев УПА", после чего эту идею перехватила канцелярия польского президента, которую на этот раз критиковало польское правительство Туска. А чем все закончилось, вы и так все знаете.

Эту стратегию перехвата повестки дня польских крайне правых силами системных политических сил начали практиковать задолго до появления на польской политической арене Кароля Навроцкого. Это начала делать ещё тогда правящая партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", которая таким образом хотела перетянуть часть голосов крайне правых ещё до того, как официально появились партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны". Все это завершилось тем, что "Конфедерация" занимает второе место в рейтинге политических сил Польши, а "Право и справедливость" – в оппозиции и в роли догоняющего польских правых. Многое указывает на то, что во время парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2027 года, партия Качиньского с высокой вероятностью расколется и пойдет двумя разными путями: часть вместе с "Конфедерацией" во главе с Навроцким сформирует общий правый блок, тогда как другая их часть – более умеренная – может пойти на выборы самостоятельно.

Проблема не только в том, что польская политика взяла Украину в заложники своего внутриполитического процесса, а в том, что "украинские вопросы" стали привычными, удобными и безотказными составляющими польского политического болота, которые позволяют бороться за политические рейтинги всем без исключения политическим силам в Польше. А поскольку в Польше де-факто началась предвыборная кампания в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться только в октябре 2027 года. Хотя на самом деле предвыборная кампания у поляков продолжается и никак не завершится еще с 2015 года. В связи с этим утверждаю, что проблема антиукраинской истерии в Польше – это уже давно не казус польских правых, а политический мейнстрим польской политики и проблема антиукраинских настроений подавляющего большинства польского общества, которые давно выходят за рамки симпатий к украинофобской "Конфедерации".