"Евросоюзу очень сильно нужна Украина": Зеленский анонсировал ускорение евроинтеграционных процессов

Украина должна получить возможности для ускорения процессов по вступлению в Европейский Союз. Поэтому в ближайшие месяцы для нашего государства ключевым является открытие первого переговорного кластера.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для телемарафона. Он подчеркнул, что Украина заслуживает как можно скорее стать полноправным членом ЕС.

Путь Украины к членству в ЕС должен быть ускорен

"Разблокирован финансовый пакет поддержки, внедрен 20-й санкционный пакет против России. И сейчас очень важно открыть первый переговорный кластер. Я уверен, что мы идем согласно нашему плану, несмотря на блокировки, которые были. Договаривался с партнерами, чтобы в 2026 году мы открыли все кластеры. Мы сделаем все, чтобы это сделать в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов", – подчеркнул Зеленский.

Относительно фаст-трека или других механизмов ускорения полноправного членства Украины в ЕС, президент отметил, что в Европе существуют разные взгляды на этот вопрос. Однако, добавил он, все соглашаются, что Украина должна получить членство как можно скорее, а также полностью его заслуживает.

Глава государства подчеркнул, что нынешний исторический, геополитический и безопасностный момент в Европе свидетельствует о взаимной необходимости, "когда нам нужен Евросоюз и Евросоюзу очень сильно нужна Украина. Поэтому мы все должны ускоряться".

"Не только Украина со своей стороны, но и также европейские страны должны делать все, чтобы ускорить вступление Украины", – считает политик.

Новые взносы для Украины по программе PURL

Зеленский также отметил результативные встречи на Кипре, и поблагодарил три европейские страны, которые подтвердили новые взносы в программу PURL, что позволяет обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства. Он отметил, что "это необходимо для Украины".

"У нас такие удары, что сейчас нельзя терять время. Надо защищать энергетику, логистику – все. И я благодарю за такую поддержку", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, во время встречи лидеров ЕС, Зеленский обратился к участникам заседания глав государств и правительств Европейского Союза и заявил о стремлении Украины ускорить вступление в ЕС. Он отметил необходимость определить четкую дату начала этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что полноценное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз маловероятно. По его словам, сейчас речь может идти лишь о "тесной интеграции" без права голоса в заседаниях Европейского Совета.

