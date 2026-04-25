'Это нормально в истории войн': чешский полковник высказался о перспективах вступления Украины в НАТО и новых оборонных альянсов

Украина морально заслуживает вступления в НАТО, однако сейчас это невозможно в силу ряда обстоятельств. В то же время в Европе уже существуют и могут развиваться новые оборонные союзы, которые поддерживают Украину.

Видео дня

Такими мыслями в интервью медиа поделился Отакар Фолтин, военный, аналитик по безопасности и публицист. По его убеждению, присоединение к НАТО осложняется тем, что Украина сейчас находится в состоянии войны.

"Морально Украина, несомненно, заслуживает этого, но необходимо осознавать, что здесь роль играет гораздо больше обстоятельств. На данный момент это невозможно по многим причинам и даже могло бы быть контрпродуктивным. Во-первых, государству, которое находится в вооруженном конфликте, технически трудно присоединиться к оборонному альянсу", – пояснил он.

Вместе с тем полковник не видит причин, которые бы помешали быстрому присоединению Украины к ЕС. Он подчеркнул, что вклад Украины в борьбу за свободу является весомым аргументом в пользу членства.

"Конечно, Украина до сих пор не соответствует многим административным требованиям и тому подобное. Но по сравнению с тем, сколько крови она пролила за свою свободу, это неважно. Украина заслуживает быть в Европейском Союзе больше, чем любой другой член Европейского Союза", – отметил Фолтин.

По словам Фолтина, создание новых оборонных союзов – обычная практика в истории войн. Он отметил, что новые альянсы регулярно возникают и меняют свои форматы. Военный обратил внимание на уже существующую "Коалицию желающих", в которую входят страны Северной Европы, Балтии, Польша, Германия и Великобритания. Эти государства, по его словам, оказывают Украине значительно большую поддержку, чем другие члены ЕС.

"Я бы настоятельно рекомендовал начать с того, чтобы Европа начала производить значительно больше собственного оружия и значительно больше училась у украинцев, как воевать. Эти две предпосылки означают, что если мы выполним свою домашнюю работу, увеличим нашу поддержку Украины и переймем ее боевой опыт, то вместе будем непобедимыми", – подытожил он.

Напомним, ранее бывший польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина заслуживает четкие гарантии безопасности от НАТО по пути к полноправному членству в Альянсе. Вместе с тем долгосрочная поддержка украинского войска является ключевой задачей партнеров.

Также OBOZ.UA сообщал, по мнению генсека НАТО Марка Рютте, вопрос членства Украины в НАТО в ближайшем будущем не решится. Причина этого – нынешняя политическая ситуация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!