'Не может быть паузы': Зеленский впервые прокомментировал кадровый скандал в АОЗ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровый скандал в Министерстве обороны. Он связан с руководством Агентства оборонных закупок.

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Об этом украинский лидер рассказал в интервью Associated Press. В частности, Зеленский подчеркнул, что глава ведомства Рустем Умеров "вправе принимать любые решения ради бесперебойной поставки вооружений".

"У нас есть министр обороны. Он четко понимает, что паузы в поддержке нашей армии, от дронов до ПВО, это будут не только потери у военных, потери гражданского населения, будет больше ударов. Поэтому он не может делать ни одной паузы в поставках", – ответил Зеленский на вопрос, "какой вид этот скандал будет выглядеть в глазах западных партнеров".

Зеленский подчеркнул, что глава Минобороны Рустем Умеров "вправе делать все, чтобы не было перерывов в поставках", особенно если есть институциональные проблемы с подписанием контрактов или сигналы о снижении поддержки ВСУ.

"Большая часть финансирования сосредоточена на закупках для армии. И если есть деньги, а какие-то поставки не пришли, то министр должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. Потому что это наша жизнь, и это самое главное. И он это выполняет", – резюмировал президент.

Напомним, что в конце января стало известно о том, что наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) продлил контракт с Мариной Безруковой. Этому предшествовало несколько наблюдательных встреч и представителей Министерства обороны Украины.

Позже министерство юстиции Украины аннулировало регистрационные изменения руководства ГП "Агентство оборонных закупок", которые были внесены 29 января 2025 года частным нотариусом. Марина Безрукова осталась руководительницей АОЗ, но будет отстранена от работы на время проверки.

Кроме того, Агентство выступило с заявлением, что продолжает работу под руководством Безруковой. Ведомство назвало действия министра давлением на Набсовет и попыткой перевести закупки в "ручной режим". Там также отметили, что Наблюдательный совет принял решение о продлении контракта с действующим директором. В то же время Жумадилов согласился возглавить АОЗ, но при этом сохранил свой пост руководителя госпредприятия "Государственный оператор тыла".

Сама Безрукова настаивает, что остается законным директором Агентства на основании решения Наблюдательного совета.

Как рассказывал OBOZ.UA, Безрукова рассказала о годе работы Агентства оборонных закупок. По ее словам, АОЗ в 2024 году смог существенно снизить или, по крайней мере, удержать средние цены на боеприпасы критической номенклатуры. Также в прошлом году Агентство профинансировало контракты со 155 украинскими производителями вооружения.

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