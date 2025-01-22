Минобороны вмешивается в работу наблюдательного АОЗ, - журналистка

Вчера, 21 января, наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) сообщил, что продлил контракт с Мариной Безруковой.

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Как сообщила журналистка Татьяна Николаенко в своей колонке на Цензор.НЕТ, этому предшествовало несколько встреч наблюдательного и представителей Министерства обороны Украины. По ее словам, на последний МО передало свои оговорки.

"Во вторник наблюдательный, ознакомившись с предоставленными МО документами, приняла решение продлить контракт. Сегодня пришло несогласие от МО", – написала она.

Журналистка утверждает, что уже месяц идет борьба за уставы наблюдательных в контексте "так кто должен принять окончательное решение". По мнению Николаенко, здесь важно прояснить определенные нюансы. Она отметила:

Пункт 6.2 устава определяет исключительные компетенции наблюдательного совета. Она ими воспользовалась. О конкретном решении МОУ информировали в порядке конструктивного взаимодействия. У МОУ никто не спрашивал согласования - потому что это противоречит закону в той формулировке, которая использована. По неизвестным причинам, МОУ этим письмом превышает свои законные полномочия и требует перераспределения части исключительных компетенций Наблюдательной. Здесь наблюдательная уже может и о давлении заявить на себя. История, где Министр против Надзорной – это максимально не полезная для международного позиционирования Украины. Если МО имело обоснованные претензии к Безруковой, их давно следовало озвучить официально.

Николаенко напомнила слова юриста Минобороны на антикоррупционном комитете:

"Вопрос назначения и увольнение директора агентства остается в исключительной компетенции наблюдательного совета. Так сформулирован в действующей редакции устава. Добавился пункт, что министерство согласовывает эти решения, прежде чем надзорная их примет. Идея была исключительно в том, что министерство присоединит свои силы и средства". для того, чтобы проверить соответствующих кандидатов, помочь и обезопасить ситуацию, когда руководителем станет человек, которого не до конца проверили. И не считаем это согласование вмешательством в компетенцию наблюдательного совета".

По ее убеждению, вся эта история не о персоналиях, а об управлении.

"У нас уже были проблемы из-за увольнения Кудрицкого. Можно, наконец, положить эти грабли и перестать на них танцевать?", – добавила она.