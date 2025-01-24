Будет совмещать с работой в ДОТ: что известно о новом главе Агентства оборонных закупок Жумадилове

Глава госпредприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, которого сегодня в Минобороны избрали на должность главы ГП "Агентство оборонных закупок" вместо Марины Безруковой, заявил, что соглашается возглавить АОЗ. Но он остается руководителем ГОТ.

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Об этом Арсен Жумадилов написал на своей странице в Facebook. Чиновник отметил, что согласен возглавить второе предприятие "в сложное время".

Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за покупку летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению войска – моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу. При этом остаюсь руководителем ГОТ", – написал он в сети.

Чиновник отметил, что "далее – работа" и пообещал впоследствии рассказать детали о новой должности.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство не продлит контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, так как, по его словам, "закупки оружия превратились в "Амазон". Министр отметил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумаделов.

Свое решение Умеров оправдал тем, что в этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия, но только второе "агентство выполнило работу", а АОЗ "лишь создавала медийный шум".

Арсен Куатович Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель. Он родился в 1985 году в Симферополе.

У него три высших образования – учился в Киево-Могилянской академии, в Киевском национальном университете им. Шевченко и в Лондонской школе экономики. Причем в первой Арсен Жумадилов позже работал старшим преподавателем на кафедре политологии.

До оккупации Крыма работал в корпоративном секторе в Украине и за границей. После выехал с женой и детьми на материковую часть страны, причем в Крыму остались его брат и отец.

Сейчас Арсен Жумадилов разведен, имеет двоих детей.

Как должностное лицо он работал в разных сферах, был председателем Беляевской РГА (географический центр Одесской области) и выиграл конкурс на должность заместителя председателя Одесской ОГА, но не был назначен в связи с отставкой председателя ОГА господина Саакашвили.

В 2014 году Жумадилов создал ОО "Крымский институт стратегических исследований", после чего работал в аппарате пятого президента Украины Петра Порошенка.

С апреля 2019 возглавлял национальное агентство "Медицинские закупки Украины". Именно поэтому после полномасштабного вторжения РФ в Украину был мобилизован в ряды Медицинского командования ВСУ.

С октября 2023 возглавляет ГП "Государственный оператор тыла".

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