'Все документы оформлены': Безрукова заявила, что остается главой АОЗ

Директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова заявила, что в соответствии с законодательством остается действующим главой АОЗ. Она сослалась на решение Наблюдательного совета Агентства о продлении с ней контракта.

Видео дня

Об этом чиновница заявила в эфире Суспільного. Марина Безрукова также отметила, что соответствующий проект решения заранее посылали в Минобороны.

Напомним: министр обороны Рустем Умеров 24 января сообщил, что контракт госпожи Безруковой продлен не будет, а новым директором АОЗ будет назначен глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

"Все документы должным образом оформлены. Поэтому моя позиция неизменна: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и потребностями ВСУ", – в свою очередь заявила Безрукова.

Агентство оборонных закупок отдельно сообщило, что наблюдательный совет АЗС "единогласно принял решение о продлении контракта с действующим директором сроком на один год". Также члены Наблюдательного совета АОЗ приняли решение об инициировании комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

Безрукова отметила, что была шокирована заявлением Умерова о непродлении контракта, и "это выглядит как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу". По ее словам, еще неделю назад, во время разговора с Умеровым, претензий к ней не было.

"Никаких претензий мне не высказали, как и за весь предыдущий год. На самом деле меня удивляет ситуация, поскольку, если бы от министра исходила информация, что я или Агентство что-то делают не так, мы бы, безусловно, это исправляли", – рассказала чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГОТ Арсен Жумадилов уже подтвердил, что "согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время". Но, по мнению директора АОЗ, назначение Жумадилова на ее должность является нарушением закона.

"Я действительно не понимаю, как это можно сделать, не нарушив все возможные законы и все возможные реформы, все наши обещания, которые мы дали нашим партнерам", – отметила она.

Анонсирование назначения нового руководителя, добавила Безрукова, "является давлением на Наблюдательный совет" АОЗ, и вообще "происходящее не является нормальным".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!