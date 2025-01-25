'Беспрецедентное нарушение': в Агентстве оборонных закупок обвинили Минобороны в давлении на Наблюдательный совет

Агентство оборонных закупок 25 января заявило, что работает и продолжит работать под руководством действующего директора Марины Безруковой. А заявление министра обороны Рустема Умерова о назначении в АОЗ нового руководителя в Агентстве назвали давлением на Наблюдательный совет.

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Как отметили в Агентстве, глава Минобороны "пытается вернуть оборонные закупки в ручной режим". Также "это беспрецедентное нарушение всех предварительных договоренностей" между министерством, обществом и международными партнерами.

В АОЗ заметили, что наблюдательный совет Агентства заключил дополнительное соглашение о продлении действия контракта Мариной Безруковой.

Полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора "имеет исключительно Наблюдательный совет, что соответствует как Закону Украины, так и последней редакции устава Агентства", напомнили в организации.

"По состоянию на сегодняшний день Наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление министра обороны об отзыве двух представителей государства, проявивших независимую позицию. В этих обстоятельствах предварительное анонсирование назначения нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим", – отмечено в заявлениях АОЗ.

Отдельно Агентство подчеркнуло: "Любые попытки неправомерного вмешательства в деятельность независимых надзорных органов подрывают институциональную способность и могут иметь негативные последствия как для международной поддержки Украины, так и для стабильной поставки вооружения и военной техники на фронт".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что из-за "провала оборонных закупок" увольняет своего заместителя Дмитрия Клименкова и разрывает контракт с руководительницей АОЗ Безруковой. Одновременно министр пообещал, что перезапуск Наблюдательного совета АОЗ "пройдет в ближайшее время", а главой Агентства будет назначен Арсен Жумадилов.

Последний практически сразу подтвердил в сети, что принимает новую должность, хотя и остается на старой – он глава Государственного оператора тыла.

В свою очередь директор Агентства Марина Безрукова заявила, что в соответствии с законодательством остается действующей главой АОЗ. Она сослалась на вышеупомянутое решение Наблюдательного совета Агентства о продлении с ней контракта.

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