'Не можем об этом говорить': Павел сказал, отправит ли Чехия свои войска в Украину

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна сейчас не обсуждает возможность отправки своих войск в Украину в составе миротворческого контингента после завершения войны с РФ. По его словам, перед тем, как вести об этом конкретные разговоры, необходимо достичь мирного соглашения между РФ и Украиной.

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Об этом Павел сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге в воскресенье, 4 мая. Сейчас нет конкретных решений о том, какие военные силы и каких стран могли бы разместиться в Украине.

"Что касается размещения миротворческих сил на территории Украины, пока мы не можем об этом говорить, поскольку не заключено мирное соглашение. О мандате трудно сказать что-то конкретное - это будут решать отдельные государства: кого и в каком количестве они будут присылать", – отметил политик.

Сейчас западные партнеры могут обсуждать, какую поддержку, в каком виде они могут оказать Киеву, уточнил президент Чехии.

"Мы сейчас говорили о гарантиях, которых мы можем достичь. Я убежден, что комбинация экономических, политических и военных гарантий будет достаточной", – сказал президент Чехии.

Павел также прокомментировал "предложение" российского диктатора Путина по поводу кратковременного перемирия на 9 мая. Он убежден, что однодневные или трехдневные паузы не имеют смысла и не создают условий для начала реальных мирных переговоров.

Важен не сам факт перемирия, а его реальное соблюдение, подчеркнул президент Чехии.

Ранее Павел также сказал, что Чехия продолжит поставлять боеприпасы в Украину, а до конца 2025 украинцы могут получить 1,8 млн штук. Даже если боевые действия завершатся, излишек снарядов не будет лишним – их можно использовать для пополнения запасов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что во всех возможных сценариях гарантий безопасности для Украины, главным остается сильная украинская армия. Именно собственные мощные вооруженные силы являются ключом к обороне страны в условиях войны с Россией.

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