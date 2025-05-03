Зеленский назвал главный компонент любых гарантий безопасности для Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что во всех возможных сценариях гарантий безопасности для Украины, главным остается сильная украинская армия. Именно собственные мощные вооруженные силы, по его словам, являются ключом к обороне страны в условиях войны с Россией.
Сейчас существуют два разных подхода к гарантиям безопасности, но речь идет о сильном украинском войске. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".
"У нас были заседания и разговоры о контингенте или коалиции — есть два разных подхода. Но и в первом, и во втором случае — это большая армия Украины. То есть мы все это понимаем. Сильная армия – армия, способная защищаться. И для нас это действительно номер в гарантиях безопасности. Мы открыто об этом говорим", – подчеркнул он.
Кроме этого, по словам Зеленского, сейчас рассматривают два направления относительно гарантий безопасности — создание многочисленного иностранного контингента или формирование меньшей по количеству группировки, которая будет показывать присутствие. При этом последнее сможет действовать по пятой статье НАТО или что-то в подобии этого. В обоих случаях важным условием безопасности является наличие большой и боеспособной украинской армии, способной самостоятельно защищать государство.
Зеленский убежден в необходимости очень крупного иностранного контингента, "если нет бекстопа [гарантий защиты] американского".
"И это абсолютно сложно для всех, потому что это дорогостоящий путь. И есть модель, типа пятой статьи, как Израиль, например, есть там авиация соответствующая. Это и есть бекстоп Америки, по большому счету. Когда Америка в случае агрессии со стороны России или каких-либо атак, ракет, подключается с другими коалиционерами в формате защиты пятой статьи. Как это было, когда Иран атаковал, например, Израиль – 800 ракет. И здесь поднимается и авиация и тому подобное", – объяснил президент.
Отдельно Зеленский упомянул о важности постоянного патрулирования территории – как части мониторинга безопасности. По его словам, все партнеры согласны с необходимостью такого формата, хотя окончательные договоренности еще не подписаны.
"Никто не спрашивает о патрулировании — все за патрулирование в любом формате. Все понимают, что патрулирование нужно. То есть патрулирование, которое нужно постоянно в каком количественном формате 24/7. Все это приняли пока. То есть, это не зафиксировано, мы еще не подписали этот формат, но это фиксируется. То есть сильная армия и патрулирование", – сказал украинский лидер.
Президент напомнил, что патрулирование уже проходит в странах Балтии, и они знают, как это работает. "В целом для партнеров, то, что уже работает где-то — это понятно, сколько это стоит и такое", — добавил он.
Зеленский объяснил, что в большинстве своем страны-партнеры не готовы отправлять свои войска в Украину, чтобы избежать их прямого участия в боевых действиях. В то же время, по его словам, есть отдельные страны – "горячие головы", рассматривающие такую возможность, и Украина это очень ценит.
Президент отметил, что продолжаются встречи по созданию коалиции партнеров. Все стремятся к прекращению огня (ceasefire), ибо без этого трудно продвигаться в дипломатических переговорах.
Также Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп считает сам факт договоренностей между США и Украиной уже частью гарантий безопасности. По его словам, в будущем ВСУ будут действовать совместно с коалицией стран-партнеров. Это будет эффективно только при условии, что США будут предоставлять дополнительные гарантии безопасности – так называемый "бекстоп", подобный тому, что действует в отношениях США с Израилем. Даже если количество иностранных военных в Украине будет небольшим, важно, чтобы одновременно велось постоянное наблюдение за воздушным, морским и наземным пространством, а в случае угрозы была гарантирована поддержка со стороны США.
Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 3 мая пообщался с журналистами, подверг критике "трехдневное перемирие", предложенное Россией, а также прокомментировал экономическое соглашение с США и гарантии безопасности для нашей страны. Он подчеркнул важность мониторинга возможного прекращения огня, поскольку нарушения договоренностей со стороны России "непременно будут".
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