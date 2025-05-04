"Мы не можем исходить из того, что мир наступит уже в этом году": Павел анонсировал новые поставки боеприпасов в Украину. Видео

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна продолжит поставлять Украине боеприпасы, а до конца 2025 года украинцы могут получить 1,8 млн штук. Даже если боевые действия завершатся, излишек снарядов не будет лишним – их можно использовать для пополнения запасов.

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Об этом Павел сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским по итогам встречи в Праге. По его словам, Чехия не прекратит поставки, пока не будет достигнут постоянный мир, и остается одним из ключевых участников инициативы по артиллерийскому обеспечению Украины, которая уже заметно повлияла на ситуацию на фронте.

"Инициатива артиллерийская — это не единственная инициатива, которая обеспечивает оружие и боеприпасы для Украины, но это, пожалуй, самая большая инициатива, и Чешская Республика является ключевым игроком", – заявил Павел.

Кроме этого, ведутся переговоры по этому вопросу, в частности, о дальнейших поставках в 2026 году. Павел подчеркнул, что некоторые страны уже договорились или пообещали финансирование и обеспечение поставок боеприпасов до конца года в количестве 1,8 млн. рублей.

"Я предполагаю, если все пойдет так, как должно быть, то до конца этого года мы должны поставлять в Украину 1,8 млн штук боеприпасов. В то же время мы уже обсуждаем поставки боеприпасов в следующем году. Мы не можем исходить из того, что мир наступит уже в этом году. Если так будет, то лучше этими боеприпасами дополнить уже какие-то запасы", — подчеркнул чешский лидер.

Президент Чехии рассказал, что, благодаря совместной международной инициативе, удалось сократить дисбаланс в использовании боеприпасов на фронте к соотношению 1:2.

В то же время, предоставление Украине достаточного количества боеприпасов может стать решающим фактором для давления на Россию, считает чешский лидер. По его словам, только при условии потери преимущества на поле боя Россия начнет серьезно задумываться о прекращении войны.

"Я убежден, что как раз артиллерийская инициатива и способность поставлять в Украину достаточное количество боеприпасов является одной из предпосылок или условий, как заставить Россию прийти к мнению, что нет смысла продолжать эту войну. У России было большое преимущество на поле боя, если это так будет оставаться, то не будет причин для нее прекратить войну", – заявил он, добавив, если не помогать Украине, то война может продолжаться еще много лет.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина рассчитывает на получение 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы уже в этом году.

"Блестяще работает чешская артиллерийская инициатива, о чем уже сказал господин президент. В прошлом году вы действительно сильно помогли нам со снарядами для артиллерии. И мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет также результативным. Мы проговаривали 1,8 млн снарядов, в этом году может быть. Это очень сильное решение", — заявил очень сильное решение.

Как сообщал OBOZ.UA, Военно-воздушные силы США официально подтвердили, что отправили в Украину списанные истребители F-16 с базы хранения Дэвис-Монтен в Аризоне. Их нельзя будет использовать для полетов, а только как источник запчастей, которые критически необходимы для обслуживания переданных Украине боевых F-16 европейских союзников.

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