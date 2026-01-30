'Не можем найти компромисс': Зеленский назвал наиболее проблемный вопрос в мирных переговорах

Несмотря на определенный прогресс в переговорах по завершению российско-украинской войны, два самых острых вопроса остаются далекими от решения. Речь идет о том, где будет проходить линия разграничения в случае прекращения активных боевых действий, а также о статусе и фактической судьбе Запорожской атомной электростанции.

Украина не готова отдавать России без боя свою землю и уступать агрессору крупнейшую в мире АЭС, Россия не имеет оснований выдвигать здесь жесткие ультиматумы, ведь она не победила в войне, а компромиссы ультиматумами не достигаются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Нерешенными остаются вопросы Донбасса и ЗАЭС

Несмотря на то что переговоры о возможном завершении войны в том или ином виде продолжаются уже не один месяц, до сих пор не удалось даже приблизиться к потенциальному компромиссу в двух ключевых вопросах. Хотя в еще одном, о гарантиях безопасности для Украины, определенные сдвиги уже есть.

"У нас было несколько важных и сложных вопросов. И были очень проблемные. Некоторые технические вопросы мы решили, на мой взгляд. Если разделить гарантии безопасности на три кластера, а именно: "коалиция желающих", ЕС и США, то с "коалицией желающих" мы подписали декларацию. Безусловно, это шаг. И поверьте, для европейцев это смелый шаг с их стороны. Но достаточно ли этого? Нет. Является ли это работающим механизмом? Пока парламенты не проголосуют и не поддержат – нет. Но есть декларация. Есть точно британцы и французы, которые это поддерживают как председательствующие", – отметил Зеленский.

В то же время на так называемых переговорах Украина готова к компромиссам, зато Россия предпочитает выдвигать ультиматумы.

"Очень проблемный (вопрос. – Ред.) – это, наверное, видение окончания этой войны. Оно разное между сторонами. Надо еще во многих аспектах найти выход, результат или компромисс, как говорят наши партнеры из США. Когда мы говорим о компромиссе, я имею такое понимание: компромисс – это о том, что должны сделать две стороны, а не только об одной украинской стороне и украинском компромиссе. Хотя и не очень справедливо искать компромисс между жертвой и агрессором. Но мы в тех условиях, в которых мы есть, и поэтому компромисс в любом случае – это две стороны", – отметил президент.

Нерешенным остается так называемый вопрос территорий: Россия продолжает требовать отказа Украины не только от временно оккупированных ею частей украинских областей, но и передачи без боя всей Донетчины.

"Пока мы не можем найти компромисс в территориальном вопросе, а именно по части востока Украины. Речь идет о Донецкой области Украины. Мы считаем, что жесткие требования к Украине – это точно не компромисс. Это изменение территориальной целостности Украины. И именно тот формат, о котором публично давала сигнал российская сторона. Мы много раз говорили, что мы готовы к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны, но которые точно не связаны с изменением территориальной целостности Украины", – подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, в Вашингтоне эту позицию Киева понимают. Поэтому и предлагают "компромиссное решение" о свободной экономической зоне в Донецкой области.

"Вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: контроль Украиной тех территорий, которые мы контролируем. Вот примерно наше видение, о котором было и в Абу-Даби отмечено впервые в трехстороннем формате. Я имею в виду, впервые в этом формате открыто между сторонами. Наша сторона продемонстрировала готовность обсуждать, детали прозвучали, но делегация не имела мандата принимать решения. Потому что я неоднократно говорил, что такие сложные вопросы будут решаться на уровне лидеров, и это понятно, потому что именно лидеры имеют соответствующий мандат", – объяснил позицию Украины Зеленский.

Он считает самым реалистичным вариант с разграничением по текущей линии боевого столкновения.

"Наименее проблемное решение, которое может быть, на мой взгляд, – "стоим, где стоим". Это наш взгляд. Отдельно были наметки в обсуждении, что такое свободная экономическая зона. Никто не принимал решения, потому что российская сторона тоже не имела мандата на принятие решений по соответствующим вопросам. Но наша сторона была более свободна, потому что может мне позвонить в любой момент и спросить, что я думаю. Договорились, что к этим вопросам стороны вернутся на следующей встрече, и мы будем иметь фидбек Российской Федерации", – сказал глава государства.

Вопрос принадлежности ЗАЭС он также включил в "территориальные вопросы".

"Когда мы говорим о ЗАЭС и о востоке нашего государства, другие наши области, откуда были сигналы, что "русские" готовы отойти и т. д., – это все территориальный вопрос. Поэтому и звучит, что территориальный вопрос – ключевой, который еще надо решить", – объяснил свою позицию и публичные сообщения причастных к мирному процессу сторон Зеленский.

