'Не могут быть предметом торга': Ермак и Келлог обсудили возвращение похищенных Россией детей. Видео

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Киеве обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом массовые нарушения прав человека со стороны государства-агрессора России. В частности, речь шла о незаконной депортации украинских детей, а также об удержании гражданских украинцев на временно захваченных территориях и в РФ.

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Об этом Ермак рассказал на своем канале в Telegram. Встреча состоялась в Центре защиты прав ребенка в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

В ней также принимали участие уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, советник президента по правам ребенка Дарья Герасимчук и сопредседатель международной экспертной группы высокого уровня Bring Kids Back UA Хелена Кеннеди.

Чиновник подчеркнул, что украинские дети не могут быть предметом торга, и напомнил, что Украина еще 2 июня официально передала России начальный список детей и формальный запрос на их возвращение.

По словам Ермака, ответа от Москвы не последовало, Украина до сих пор ждет реакции и действий со стороны России.

"Более 16 000 случаев незаконного удержания, из которых по меньшей мере 1800 – на территории России. Около 900 погибших детей, более 2000 раненых. По меньшей мере 19 случаев сексуального насилия над детьми. Эти преступления должны быть остановлены. Совместными усилиями вернем каждого ребенка домой. Это важно", – подчеркнул руководитель Офиса президента Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог во время визита в Киев посетил мемориал, посвященный детям, которые стали жертвами российской агрессии. Представитель Белого дома констатировал, что РФ продолжает убийства невинных мирных жителей.

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