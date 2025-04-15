'Не имею достаточно информации': Фицо не осудил Россию за удар по Сумам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не осудил страну-террористку за ее циничный удар по Сумам, который произошел в Вербное воскресенье, 13 апреля. Свою позицию он аргументировал тем, что не владеет достаточной информацией.

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Об этом словацкий премьер сообщил на пресс-конференции в Кошице, передает местное издание. В то же время он подчеркнул, что осуждает убийства.

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, всегда осуждаю и буду делать. Но у меня недостаточно информации, чтобы прямо сейчас что-то говорить", – заявил Фицо.

Следует отметить, что многочисленные европейские и западные лидеры осудили террор, который совершила Россия против гражданского населения.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обстрел Сум войсками России 13 апреля – сознательное военное преступление. По его словам, россияне коварно и сознательно ударили второй баллистической ракетой, после того как люди пошли помогать раненым от первого удара.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал, что этот циничный удар подтверждает, что Россия не желает мира. Она продолжает убивать и топтать международное право и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Макрон призвал международное сообщество к решительным действиям, чтобы заставить агрессора остановиться.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно шагнуть к миру и прекратить огонь. Политик был ошеломлен нападением России на гражданских в Сумах.

Как сообщал OBOZ.UA, после террора, который РФ совершила в Сумах, представители европейских государств заявили, что это было варварское нападение. Некоторые отмечали, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены, а другие призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизни.

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