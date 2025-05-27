Не хотят Ватикан, есть другие площадки: в ОП рассказали о подготовке к переговорам с РФ

Украина готова вести переговоры с Россией на любой площадке – от Стамбула до Ватикана и Швейцарии. Однако начать диалог возможно только тогда, когда сама Россия определит, где именно хочет сесть за стол переговоров.

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Об этом заявил 27 мая заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что вопрос выбора места переговоров не является ключевым, ведь даже если Россия откажется от одной из возможных локаций по внутренним причинам, другие варианты остаются открытыми.

"Готовность принять переговоры (Украины и России – ред.) выразили Стамбул, Ватикан и Швейцария. Украина готова к переговорам на любой из этих площадок. Чтобы станцевать танго, надо двое, как говорит президент США. Нам нужно получить какие-то сигналы РФ, к чему они готовы. Если они находят какие-то оправдания, что им неприемлем Ватикан из-за каких-то своих религиозных соображений, две другие площадки остаются открытыми", – сказал чиновник.

Кроме того, перед формированием переговорной команды необходимо четко определить повестку дня.

"Чтобы определить переговорную команду, нужно сформировать повестку дня. Повестку дня формирует страна, которая принимает переговоры, потому что она является посредником между двумя сторонами. Определив и очертив конкретную повестку дня, можно формировать и команду в зависимости от компетенции каждого из ее членов. Над этим и ведется сейчас работа", – подытожил заместитель председателя ОП.

Напомним, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров назвал Ватикан "нереалистичным" местом для мирных переговоров с Украиной. По его словам, так называемые "православные страны" не могут вести диалог на "католической площадке".

Недавно стало известно, что Россия придумала еще одну причину, почему Ватикан не подходит для переговоров. В Кремле эту причину называют "неуместностью" локации, поскольку Святой Престол является центром католицизма и расположен в Италии – стране, которая является членом НАТО и ЕС.

В то же время, несмотря на такую позицию Кремля, если обе стороны будут готовы, переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Ватикана могут начаться уже в течение трех–четырех недель. Конкретной даты пока нет.

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