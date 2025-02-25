'Не думаю, что это решит проблему': Рубио назвал несерьезным предложение о возвращении ядерного оружия Украине. Видео

Государственный секретарь США Марко Рубио не считает серьезным предложение о возвращении Украине ядерного оружия. Ранее об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский.

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По мнению Рубио, предоставление Украине такого вооружения не является решением существующей проблемы. Об этом он сказал в интервью Breitbart.

"Я не думаю, что кто-то подумает, что это серьезное предложение с их стороны, и я не считаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы", – отметил политик.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее говорил о необходимости обеспечения Украины ядерным оружием вместо членства в НАТО, если последнее станет невозможным.

"Я не думаю, что это реалистическое требование. Нам нужно меньше ядерных стран, а не больше. И я не думаю, что это решит их проблему, как они ее видят. Я думаю, что фундаментальный вызов состоит в том, как положить конец продолжающемуся конфликту, который будет действовать и который не приведет к новой войне через год, два или три года", – заявил Рубио.

По его словам, вышеперечисленное – это именно те вещи, о которых нужно говорить на любых переговорах. "Но я не думаю, что ядерное оружие является ответом на это", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что в США не исключают полностью вероятность предоставления Украине ядерного оружия. Это будет зависеть от решения президента Дональда Трампа.

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