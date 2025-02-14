'Будет решать Трамп': глава Пентагона заявил, что предоставление Украине ядерного оружия не исключено

В США не исключают полностью вероятность предоставления Украине ядерного оружия. Это будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа.

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Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет в интервью Breitbart News. В то же время он добавил, что не собирается "объявлять что-либо открытое или нерассмотренное".

Издание пишет, что Хегсет допустил возможность предоставления Украине ядерного оружия: все будет зависеть от решения Трампа.

"Я здесь не для того, чтобы объявлять что-то открытое или нерассмотренное. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений", – отметил глава Пентагона.

Свою задачу Хегсет сформулировал как "помощь в установлении определенных условий, которые могли бы сделать сделку более вероятной".

"И это то, что я пытался сделать здесь, в контексте НАТО", – добавил он.

Это заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наше государство должно либо стать членом альянса, либо получить ядерное оружие в рамках мирного соглашения как гарантию, что Россия в будущем не нападет снова.

Хегсет также объяснил сказанные ранее слова о вступлении Украины в НАТО и возвращении оккупированных Россией территорий. Эти слова, отметил глава Пентагона, следует толковать не как "красные линии", а как "реальность ситуации".

"Я не тот, кто объявляет красную линию или нет. Я работаю с президентом, поскольку мы работаем над этими вопросами, но мы считали, что было полезно просто привнести в разговор немного реальности. В конце концов, президент Трамп — единственный, кто может определять, есть ли пространство для колебаний или движения по какой-либо конкретной позиции", – подчеркивает.

При этом Хегсет подчеркнул, что его слова не означают, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО.

"Я думаю, что то, что я сформулировал вчера, консультируясь с высшим руководством в Белом доме и Овальном кабинете президента, было реальностью этого момента — что членство в НАТО было маловероятным ввиду реалий, где мы сейчас... Это просто признание того, что если вы хотите, если мы хотим достичь мира, вы хотите планах – так же как реалистический возврат к границам 2014 года прямо сейчас не в планах", – отметил глава Пентагона.

Напомним, ранее Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G7, а Украине обещает "место за столом" любых мирных переговоров. Также он объяснил, почему не видит Украину в НАТО и вспомнил Байдена.

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