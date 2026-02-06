Эпштейн планировал покупку немецкого банка: всплыли подробности

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 2009 году пытался купить немецкий частный банк Sal. Oppenheim, чтобы основать собственное финансовое учреждение в Европе. Он стремился вести банковский бизнес за пределами надзора американских органов власти.

Об этом говорится в так называемых файлах Эпштейна. Документы недавно обнародовало Министерство юстиции США.

Опубликованные материалы свидетельствуют, что в 2009 году финансист и осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн рассматривал возможность приобретения немецкого частного банка Sal. Oppenheim. На тот момент учреждение было крупнейшим частным банком Европы. Из-за финансового кризиса банк находился в сложном положении и рассматривал предложения потенциальных покупателей.

Согласно документам, Эпштейн стремился создать новый банк, который бы обеспечивал клиентам максимальный уровень конфиденциальности на американском финансовом рынке. В электронной переписке он отмечал, что клиенты должны были быть защищены от "строгого финансового надзора США". Для этого он был готов инвестировать около 500 миллионов долларов.

В переписке говорится также о том, что Эпштейн планировал разместить банк в Люксембурге, где Sal. Oppenheim уже имел представительство. Чтобы организовать сделку, он привлекал высокопоставленных чиновников американского банка J.P. Morgan. В частности тогдашнего руководителя подразделения по управлению активами Джесса Стейли.

Однако такую инициативу американского финансиста не поддержали владельцы банка. Из внутренней переписки известно, что учреждение вело углубленные переговоры с Deutsche Bank, а предложение Эпштейна, по их оценке, имело менее 20% шансов на успех.

В октябре 2009 года Deutsche Bank официально объявил о приобретении Sal. Oppenheim за 1,3 миллиарда евро, а это окончательно прекратило попытки Эпштейна реализовать сделку.

Напомним, 30 января американский минюст обнародовал новую порцию так называемых файлов Эпштейна, в которую вошло более трех миллионов страниц документов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, признанного виновным в сексуальных преступлениях. Дело стало политическим вызовом для президента США Дональда Трампа, но в скандальных файлах также упоминается и Украина. В частности, в массиве документов фигурирует имя пятого президента Петра Порошенко.

Также OBOZ.UA сообщал, Джеффри Эпштейн годами добивался личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он через друзей и знакомых политиков приглашал главу Кремля на ужин, предлагал обсуждение цифровых валют и инвестиций и планировал передать российскому руководству информацию, в том числе о Дональде Трампе.

