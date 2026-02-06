В Украине переписали стоимость основных продуктов: как изменилась цена за килограмм
За последний год цены на молочные товары в Украине существенно выросли, что снизило покупательную способность населения и привело к падению продаж. Существеннее всегоподорожали сыры, сметана, кефиры.
Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. По данным организации, по сравнению с прошлогодними данными, стоимость молочной продукции на украинском рынке выросла следующим образом:
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке – в среднем 47,75 грн за кг (+4,66 грн);
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пластиковой бутылке – 66,41 грн (+7,09 грн);
- кефир жирностью 2,5% в пленке – 62,49 грн (+7,86 грн);
- кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке – 78,97 грн (+8,44 грн);
- сметана жирностью 15% в стаканах – 190,90 грн (+15,89 грн);
- сметана жирностью 15% в пленке – 153,26 грн (+19,55 грн);
- йогурт питьевой жирностью 1,6-2,8% в пластиковых бутылках – 118,83 грн (+8,18 грн);
- йогурт ложковый жирностью 1,6-2,8% в стаканах – 163,69 грн (+2,60 грн);
- творог кисломолочный жирностью 9% – 293,05 грн (+28,33 грн);
- сливочное масло жирностью 72,5-73% (отечественное) – 593,57 грн (+46,86 грн);
- сливочное масло "Люстдорф" 72,5% – 651,04 грн (+5,59 грн);
- сыр Украинский 50% – 594,54 грн (+64,34 грн);
- сыр Голландский 45% – 609,70 грн (+78,21 грн);
- сыр Маасдам 45% (отечественный) – 734,88 грн (+80,29 грн);
- сыр Гауда 45% (отечественный) – 579,42 грн (+25,88 грн);
- моцарелла 45% (украинский) – 583,67 грн (+27,95 грн).
"Несмотря на снижение цен на биржевые товары и молоко-сырье, розничные цены остаются высокими, что сдерживает потребление молочной продукции в Украине", – заявил аналитик ассоциации Георгий Кухиашвили.
Он пояснил, что за последний месяц стоимость большинства молочных продуктов почти не изменились, но даже нынешние ценовые уровни не поощряют украинцев увеличивать покупки. В частности остается высокой стоимость сливочного масла – супермаркеты импортируют этот и другие молочные продукты из Польши по долгосрочным контрактам, создавая конкуренцию для отечественной продукции. Чтобы помешать давлению на отрасль, эксперт призывает к ряду мер:
- принять законопроект о противодействии нечестным торговым практикам сетей и внедрение защитных мер от существенно растущего импорта молочных продуктов;
- противодействовать серому импорту молочных продуктов;
- закупать продовольствие для гуманитарных наборов и других государственных целей исключительно у отечественных производителей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине цены на рис и гречку почти сравнялись, рис стоит около 44 грн/кг, а гречка уже подтянулась до 40 грн/кг. В то же время хлеб резко подорожал – качественный продукт уже стоит более 100 грн/кг и может вырасти до 150 грн/кг в течение года.
