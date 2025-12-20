Польша хочет помочь Украине провести предстоящие выборы

Польша хочет прийти на помощь Украине в проведении предстоящих выборов. Речь идет о правовой и логистической помощи, касающейся организации избирательного процесса.

Об этом сообщил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый в ходе пресс-конференции в Сейме. Он отметил, что украинская сторона уже согласилась на это предложение.

"Вместе с вице-маршалком Моникой Велиховской мы предложили, чтобы в момент организации выборов, когда Украина решит проводить президентские или парламентские выборы, предоставить нашу помощь", – сказал Чажастый.

Польша поможет Украине с избирательным процессом

Он отметил, что речь не идет о направлении наблюдателей, осуществлении мониторинга или проверок, а о предоставлении правовой и логистической поддержки. Маршалок обратил внимание, что сейчас в Польше находится около 2 миллионов граждан Украины, еще примерно 8 миллионов проживают в других европейских странах, поэтому организация выборов в послевоенный период может стать сложной задачей.

В связи с этим польский парламент инициировал соответствующую форму помощи Украине. Также сообщается, что украинская сторона поддержала это предложение, поэтому планируется создание рабочей группы для определения направлений возможной поддержки со стороны Польши, при этом канцелярия Сейма уже проводила консультации с Государственной избирательной комиссией Польши.

Вопрос выборов в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский расставил точки над "і" относительно выборов в Украине после того, как о необходимости срочно их провести заговорил Трамп.

Украинский лидер подчеркнул, что "не цепляется за кресло" и поддерживает проведение выборов в Украине при условии, если они состоятся легитимно и безопасно.

Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии глава государства уточнил свою позицию относительно выборов в Украине и признал, что получал сигналы о необходимости провести избирательный процесс от президента США, но не исключает, что это могло быть требование Москвы.

По мнению президента, Украине следует готовиться к любому развитию событий. Поэтому украинские депутаты работают над вариантами организации избирательного процесса во время военного положения, а сам Зеленский обращается к США с просьбой помочь обеспечить безопасность проведения выборов в условиях постоянных обстрелов и атак со стороны РФ.

