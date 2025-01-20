'Не делается за один-два дня': Ельченко объяснил, какие инструменты есть у Трампа для принуждения Путина к миру

Избранный президент США Дональд Трамп обладает инструментами для влияния на российского диктатора Владимира Путина в вопросе завершения войны в Украине. Однако для перехода к любому мирному процессу нужны определенные первые уступки со стороны России.

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Если их не будет, то это будет "мир через силу". Такое мнение в интервью OBOZ.UA выразил бывший чрезвычайный и полномочный посол в США, экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Прежде всего, к этому отношу серьезное увеличение поставок оружия на нужды Украины. И качественное, и количественное. Во-вторых, максимальное укрепление режима санкций. Мы уже видели последний шаг администрации Байдена, достаточно сильно ударивший по теневому флоту России. Есть еще много других вещей", – отметил собеседник.

По его мнению, в принципе, нужно ввести речь о полной экономической изоляции России, по крайней мере, от Западного мира. Даже если на это не пойдут страны Глобального Юга, но так или иначе они будут вынуждены присоединиться к такому режиму, потому что речь идет о вторичных санкциях со стороны США.

Он говорит, что американцы также готовы к сдвигам по вопросу использования российских активов, которые сохраняются и в США, и в странах Европы. Они давят на Западную Европу, где есть еще больше средств, но европейцы пока не пошли дальше, чем разрешить использовать доходы от этих активов.

"Это тоже неплохие цифры, но все же это не все деньги. Например, если американцы дожмут Европу и она на это согласится, то можно было бы предложить Трампу очень привлекательную схему, чтобы на эти деньги Украина покупала американское оружие. И это был бы достаточно серьезный шаг", – считает Ельченко.

Также он напомнил об обещании Трампа обвалить цены на нефть. Это не делается за один-два дня, но энергетические эксперты считают: если это начнет делать Вашингтон уже сейчас, то к концу 2025 года Россия очень сильно это почувствует и начнется обвал российской экономики.

"Так что все это реально, все это можно сделать", – убежден Ельченко.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий советник новоизбранного президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц убеждает, что Трамп решительно настроен добиться завершения войны в Украине. Он также назвал три ключевых вопроса, которые, по его мнению, нужны для этого.

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