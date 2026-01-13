'Не будет никаких пауз в давлении на РФ': Сибига анонсировал заседание ОБСЕ по требованию Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал экстренное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по требованию Украины. На нем рассмотрят вопрос российских ударов по критической инфраструктуре нашей страны и игнорирование Кремлем мирных усилий под эгидой США.

Видео дня

Заседание состоится в четверг, 15 января. Об этом Сибига сообщил в соцсетях.

"Не было и не будет никаких пауз в давлении на Россию, в частности на международных площадках, до тех пор, пока государство-террорист твердо настроено вести свою геноцидную агрессивную войну. После серии экстренных заседаний, в частности Совета Безопасности ООН и НАТО, в этот четверг, 15 января, по требованию Украины в ОБСЕ будут рассмотрены российские удары и пренебрежение к мирным усилиям под руководством Соединенных Штатов", – подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что время проведения внеочередных дебатов выбрано так, чтобы они совпали с инаугурационным заседанием Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и представлением приоритетов председательства Швейцарии, которые представит министр иностранных дел страны Игнацио Кассис.

"Это четко показывает, что длительный мир для Украины является приоритетом этой организации", – отметил Сибига.

Министр призвал все государства-участники ОБСЕ противостоять масштабности вызова – крупнейшей и самой длительной войне в Европе со времен Второй мировой войны, которая представляет угрозу для самих понятий суверенитета, территориальной целостности, свободы и человеческой жизни.

Что предшествовало

В ночь на вторник, 13 января, страна-агрессор Россия продолжала атаковать Украину дронами-камикадзе, а также запустила баллистические ракеты по ряду населенных пунктов. Взрывы прогремели в Харькове, Вольнянске (Запорожье), Зеленодольске и Кривом Роге (Днепровская область), Броварах и Киеве. Громко было и в Одессе – россияне массированно ударили по городу БПЛА.

По территории Украины враг только за один час направил 20 баллистических ракет "Искандер".

В общем противник атаковал Украину 293 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача – ТОТ АР Крым, более 200 из них – "Шахеды".

Также противник атаковал 18 баллистическими Искандер-М/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей, ВОТ Крыма, 7 ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Украина в срочном порядке созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара "Орешником" по Львовщине вблизи границы ЕС и НАТО. Ведь такой удар является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества.

Также Украина инициировала другие международные действия – срочное заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!