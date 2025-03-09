NBC News: Трамп намекнул, что соглашения о металлах недостаточно для возобновления помощи Украине

Президент США Дональд Трамп частно дал понять своим помощникам, что подписанное соглашение между Вашингтоном и Киевом о добыче полезных ископаемых не является достаточным основанием для возобновления военной помощи Украине и обмена разведданными. Он намекнул на то, что Киев должен сделать больше уступок в переговорах по завершению войны.

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Об этом сообщили журналисты NBC News со ссылкой на официального представителя администрации Трампа и еще одного американского чиновника. По словам источников, американский лидер хочет подписания соглашения, которое не только гарантирует доступ Соединенных Штатов к минеральным ресурсам Украины.

Чиновники на условиях анонимности отметили, что Трамп также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, такие как отдача территории России. Также президент США якобы стремится к тому, чтобы Зеленский рассмотрел возможность проведения выборов в Украине или даже ушел в отставку.

Издание напомнило, что выборы в Украине пока невозможны из-за действия военного положения, введенного после российского вторжения в 2022 году. Однако в Вашингтоне надеются, что встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии на этой неделе поможет найти пути восстановления помощи.

"Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместной встрече, украинцы сделали положительное движение. В связи со встречами в Саудовской Аравии на следующей неделе мы с нетерпением ожидаем услышать больше положительных сдвигов, которые, надеюсь, окончательно положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", – сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопросы о требованиях Трампа.

По данным Мониторинговой миссии ООН, после того, как США прекратили предоставлять разведданные Украине, Россия усилила атаки, что привело к большому количеству жертв среди мирного населения. Больше всего пострадали жители Донецкой области, на подконтрольной Украине территории. Общий уровень потерь в 2025 году превышает показатели 2024 года.

США пока нет подтверждений, что прекращение обмена разведданными напрямую имеет прямое влияние на российские атаки, говорят американские официальные лица. Они добавили, что эти большие атаки предположительно были спланированы до того, как разведка и помощь прекратились.

Однако республиканцы в Конгрессе призывают Белый дом возобновить поставки оружия и разведданных, и, как отмечают оба чиновника, есть надежда, что это может произойти уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно быстрее" и "готова работать под сильным руководством президента".

Официальные лица добавили, что США все еще делятся с Украиной оборонными разведданными, то есть информацией, которая помогает Украине защищаться от нападений. Однако они не предоставляют информацию, которая может использоваться для ударов по российским целям. Это означает, что США могут предупредить Украину, когда разведка показывает, что россияне готовят атаку, но они больше не могут предоставить координаты цели, чтобы Украина нанесла первый удар.

Отмечается, что Соединенные Штаты предоставляли Украине целеуказательную информацию, спутниковые изображения и данные радиотехнической разведки в течение большей части последних трех лет. По словам западного чиновника, европейские союзники сейчас работают над устранением некоторых пробелов, но отсутствие разведки США уже ежедневно влияет на Украину и вредит ей, а каждый день дает России более выгодную позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, после недавней напряженной встречи между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, приведшей к обострению американо-украинских отношений, Соединенные Штаты приостановили все предстоящие поставки помощи.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

Западные союзники ожидают, что Украина еще несколько недель сможет поддерживать текущий темп боевых действий, однако задержка поставок станет ощутимо влиять на ситуацию на поле боя.

CNN отмечает, что пауза в военной помощи будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не увидит прогресс в мирных переговорах между Украиной и Россией, который, по его мнению, важен для дальнейшей поддержки. Между тем, Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией, анализируя, как приостановка помощи может сказаться на стратегических усилиях Украины.

Сам Трамп подтвердил, что заморозил поставки Украине всей военной помощи, в том числе и боеприпасов для систем противовоздушной обороны, и сделал это по своей неуверенности в том, что украинская сторона хочет договариваться о мире. По его словам, с Россией проще иметь дело, чем с Украиной относительно мирового урегулирования. Трамп намекнул, что Штаты могут "умыть руки" от посредничества в переговорах между Киевом и Москвой.

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