'Называла полным идиотом': Фицо пожаловался, что фон дер Ляен полчаса ругала его по телефону. Видео

В понедельник, 31 марта, премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал про последний телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Политик посетовал, что во время общения она назвала его "полным идиотом".

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Об этом Роберт Фицо рассказал во время пресс-конференции. Его слова передает ta3. Причиной такого поступка стали недавние переговоры политика с президентом США Дональдом Трампом.

Также, по словам словацкого премьера, он обсудил с американским лидером тарифы, которые президент США планирует ввести по Европе. За это Урсула фон дер Ляен пол часа ругала его, называя "полным идиотом".

"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Мы обсудили две темы. Первая - пошлины, которые были введены против нас. Она ужасно меня отругала: "Роберт, что ты натворил? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?". Она ругала меня пол часа, говорила, что я полный идиот", – рассказал Фицо.

Напомним, что США готовятся наложить таможенную пошлину на импорт из Европейского Союза (ЕС) и Канады. Но тарифы могут оказаться еще более жесткими в случае сотрудничества ЕС и Канады, чтобы противостоять торговому давлению американской администрации.

Ранее сообщалось, что в Европейской комиссии опровергли заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо по поводу тяжелых последствий, с которыми столкнется Словакия и Европа в целом из-за прекращения транзита российского газа через Украину. В ЕС не нашли угрозы потери "миллиардов евро".

Как уже сообщал OBOZ.UA, 31 декабря 2024 года истек срок договора между Украиной и Россией о транзите газа в Европу, который украинские власти отказались продлевать. Это вызвало бурную реакцию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего о "моральном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Ожидается, что это может повлечь за собой новый газовый конфликт и негативно повлиять на отношения Словакии с ЕС.

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