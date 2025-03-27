Трамп угрожает ЕС и Канаде еще более жесткими пошлинами: чем на этот раз не угодили США

США готовятся наложить пошлины на импорт из Европейского Союза (ЕС) и Канады. Но тарифы могут оказаться еще более жесткими в случае сотрудничества ЕС и Канады, чтобы противостоять торговому давлению американской администрации.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Новые угрозы были опубликованы 27 марта на его странице в соцсети Truth Social.

"Если Европейский Союз будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, на них обоих будут наложены крупномасштабные пошлины, намного превышающие запланированные в настоящее время, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо был у каждой из этих двух стран!" – написал президент США в своей соцсети.

Накануне Трамп объявил о новых 25% пошлинах, которые будут применяться ко всем автомобилям, произведенным не в Штатах – легковым автомобилям (седанам, внедорожникам, кроссоверам, минивэнам, грузовым фургонам) и легким грузовикам. Они вступят в силу 2 апреля – в тот же день, когда американский лидер собирается объявить взаимные пошлины против торговых партнеров Америки.

Даже если автомобили содержат американские детали, но не собираются в США, они все равно будут облагаться пошлинами. Такое решение президент принял после встречи с представителями "большой тройки" американских автопроизводителей – Ford, General Motors и Stellantis.

При этом пошлины не будут применяться к автомобильным запчастям, соответствующим Соглашению между США, Мексикой и Канадой. По крайней мере до тех пор, пока министр торговли не установит процесс применения тарифов к их "неамериканскому содержимому".

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы избежать введения взаимных тарифов Индия готова заключить с США торговое соглашение, в рамках которого будут снижены пошлины на более чему половину американского импорта. По данным СМИ, это может стать самой большой коррекцией торговой политики страны, что приведет к ослаблению пошлин на 23 млрд долларов.

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