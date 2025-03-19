Еврокомиссия поймала Фицо на лжи по поводу транзита газа через Украину: какую неправду сказал

В Европейской комиссии опровергли заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо по поводу тяжелых последствий, с которыми столкнутся Словакия и Европа в целом из-за прекращения транзита российского газа через Украину. В ЕС не нашли угрозы потери "миллиардов евро".

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Как заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, об этом свидетельствуют результаты исследования рабочей группы, созданной по запросу Словакии для решения проблем с поставками газа после остановки транзита российского газа. Об этом сообщает "Укринформ".

"Наши показатели, цифры, которые подсчитали эксперты Европейской комиссии, – не один к одному с представленными правительством Словакии. Но мы анализируем такие цифры, также в рамках рабочей группы, чтобы убедиться, что у нас есть одинаковое понимание и начальный пункт", – заверил Йоргенсен.

Впрочем, он не отверг предоставленные Фицо данные, но и подчеркнул, что "статистика в целом по Евросоюзу свидетельствует, что проблема не столь велика". На этом фоне Йоргенсен обещал помочь словацким властям решить проблемы с ценами на энергоресурсы.

Еврокомиссар сказал, что ЕС уже налаживает контакты с властями Азербайджана в целях увеличения объемов поставок газа из этой страны. "Я также был в контакте с правительством Азербайджана, чтобы выяснить, возможно ли или не возможно получать больше газа этим путем. Мы также работаем с другими странами региона, чтобы выяснить, существует ли там или нет возможность для большей гибкости", – добавил Дэн Йоргенсен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 31 декабря 2024 года истек срок договора между Украиной и Россией о транзите газа в Европу, который украинские власти отказались продлевать. Это вызвало бурную реакцию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего о "моральном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Ожидается, что это может повлечь за собой новый газовый конфликт и негативно повлиять на отношения Словакии с ЕС.

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