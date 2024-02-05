Если даже испытание Евровидением "Дія" не прошла, как можно на неё надеяться настолько, чтобы доверять ей выборы главы государства? И что потом? "Извините, пока что результаты не установлены — возможно, появятся каким-то образом завтра"?

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Дело не столько в отсрочке на сутки, сколько в том, что за эти сутки можно сделать при желании с результатами.

В мордоре онлайн-выборы проводят лишь потому, что за этим процессом там вообще никто извне не наблюдает — разве что какие-то азиатские сателлиты.

С таким же успехом там могли бы предложить гражданам в определённый час просто одновременно выкрикнуть фамилию желаемого президента — и интегральный звукораспознаватель сразу бы выдал точнейшие и скорейшие результаты.

Конечно, есть страны, умеющие всё, что делается с помощью электроники, эффективно контролировать. Но и даже там неизвестно, не вмешается ли тот самый мордор и не перевернёт ли все результаты вверх тормашками.

Украине же, как мы теперь видим, чтобы всё завалить, и враг не нужен. Хотя он есть. Как есть и отечественные потенциальные исказители-фальсификаторы. Так что только вживую. Без онлайн-экспериментов. Одно дело — просто испортить грандиозное шоу и совсем другое — объявить не того главой государства.

Самый худший аргумент за онлайн — а мы иначе сейчас не можем. Не можем — так и не нужно. Но это не повод называть выборами то, что ими ну никак не является.