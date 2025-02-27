НАТО совместно с США готовят миллиарды долларов военной помощи Украине, – Рютте после разговора с Трампом

Союзники по НАТО готовят для Украины дополнительные миллиарды долларов в виде помощи + взносов в гарантии безопасности. Информации о конкретной сумме нет.

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О продолжении поддержки нашей страны заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг, 27 февраля, после телефонных переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. На своей странице в X (Twitter) он отметил, что был рад пообщаться с американским лидером.

"США и НАТО становятся сильнее. Союзники по НАТО быстро переходят к увеличению инвестиций в оборону", – написал нидерландский политик.

"Что касается Украины, то союзники готовят еще миллиарды помощи + взносов на гарантии безопасности", – добавил генеральный секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать помощь Украине, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир. Европейские союзники готовы и желают внести свой вклад в это, в том числе предоставляя надежные гарантии безопасности и финансовую помощь.

В то же время генсек НАТО признавал, что сильные гарантии безопасности для украинцев нуждаются в поддержке Вашингтона.

19 февраля Марк Рютте говорил с Владимиром Зеленским. Президент Украины назвал беседу "хорошей и содержательной".

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