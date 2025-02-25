НАТО будет продолжать помогать Украине ради справедливого и продолжительного мира, – Рютте

Североатлантический альянс продолжит оказывать помощь Украине, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир. Европейские союзники готовы и желают внести свой вклад в это, в том числе предоставляя надежные гарантии безопасности и большую финансовую помощь.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в видеообращении по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что жизненно важно увеличить финансовую помощь Киеву.

"НАТО продолжит поддерживать и стоять рядом с Украиной, и будет помогать ей с стоящими перед ней вызовами, чтобы обеспечить завершение этой войны справедливым и длительным миром", – сказал он.

По словам Рютте, в течение лет российской агрессии страны-члены НАТО помогали Украине противостоять врагу в борьбе за независимость государства, чтобы "пламя свободы продолжало гореть".

"Мы сделали его сильным, предоставляя оружие, оборудование и тренировки (солдатов. – Ред.). Храбрость и устойчивость украинского народа является вдохновением для мира", – добавил генсек НАТО.

Напомним, что на прошлой неделе прошли две "срочные встречи" европейских лидеров в Париже. Как пояснил Марк Рютте, встречи как раз преследовали цель координирования позиций стран по европейской поддержке мирного соглашения в Украине. В частности, речь шла о размещении в Украине военных стран Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сильные гарантии безопасности для Украины нуждаются в поддержке США. Он подчеркнул, что такая поддержка не обязательно нуждается в отправке именно американских войск в Украину.

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