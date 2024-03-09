Статья 5 Вашингтонского (Североатлантического) договора не имеет никакой обязующий силы: это чисто символическая декларация по типу печально известного Будапештского меморандума, ведь говорит лишь о действиях, которые каждая страна СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМИ.

НАТО и миф о нём — это "две большие разницы". На самом деле Запад делает вид, что пугает, а мордор радостно делает вид, что испуган.

Всем известно, что каждая страна НАТО, если захочет, может защитить другую, а если не захочет — может и не защищать, и никто её к такой защите никоим образом не принудит.

Всё зависит, таким образом, исключительно от того, есть ли желание. В 1949-м оно, безусловно, было, сейчас — у кого есть, у кого нет.

Так что система двусторонних договоров в зависимости от их содержания может предоставлять гораздо большие гарантии безопасности, нежели членство в НАТО: гораздо, потому что НАТО не предоставляет их вовсе.

И это — зонтик? Пусть того, кто говорит, что НАТО это зонтик, проверят на полиграфе. Только сначала дадут ему текст Вашингтонского договора и заставят прочитать с открытыми глазами статью 5. Ещё и прочитают её вслух прямо в уши. А потом — проверка на полиграфе: пусть расскажет про зонтик.

НАТО — просто игра. Сказка. О том, что кто-то мог бы сделать, кабы захотел.

Вся мощь НАТО ничего не стоит против одного оружия. Это оружие — Букварь. Ибо он учит читать. Даже словари — не нужны. Честные переводы североатлантического текста уже давно сделаны.