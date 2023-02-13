'НАТО – агрессор, а Россия защищается': Путин может объявить о новом наступлении на Украину, но у него есть большая проблема, – Галлямов

В преддверии годовщины со дня полномасштабного вторжения в Украину российский президент Владимир Путин выступит перед федеральным собранием с набором стандартных заученных фраз, хорошо накладывающихся на оболваненное сознание своего населения. В частности, речь будет идти об эфемерных угрозах для России со стороны "великого и ужасного" НАТО.

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Такого мнения придерживается российский политтехнолог Абас Галлямов в комментарии 24 каналу. Ближайшее выступление Путина анонсировано на 21 февраля в зале Кремля.

"Он выйдет с набором известных всем реплик о том, что "мы не хотели воевать, нас заставили", "нам угрожают в НАТО", в "Украине одни фашисты", – заметил политолог.

Также он добавил, что это вовсе не главное в перспективе очередной бредовой речи диктатора. Скорей всего Путин объявит новое масштабное наступление, что прекрасно впишется в его традиции.

"Вероятней всего он захочет объявить о наступлении как-нибудь эффектно. Например, в тот момент, когда он будет выступать, на фронте будут двигаться российские танки, лететь самолеты, должна быть слышна работа артиллерии. Впрочем, для этого всего нужны ресурсы, а их нехватка – основная проблема РФ", – обозначил эксперт.

Напомним, что президент Зеленский в интервью авторитетному немецкому журналу сравнил российского диктатора с драконом, которому хочется пожирать страну за страной. Его не остановят ни границы, ни океаны и ему не важно, сколько людей умрет ради удовлетворения его амбиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин стал реже пользоваться самолетами, поскольку их передвижение можно отследить с помощью разных сервисов. Из соображений секретности он пересел на бронированный спецпоезд.

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